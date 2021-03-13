«نمرود» و«العجب» يتحفزان للفوز بكأس الوثبة في المهرجان العالمي للخيول

تولوز (الاتحاد)

يستضيف مضمار تولوز الفرنسي العريق، عصر غدٍ «الأحد»، سباق كأس الوثبة ستاليونز، «بري ديجوراس تو»، الذي يأتي بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف تشجيع صغار الملاك والمربين على تربية واقتناء الخيول العربية الأصيلة، التي باتت لها قاعدة عريضة واهتمام كبير في أوروبا.

ويتصدر كل من «نمرود» و«العجب» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، ترشيحات السباق الذي يقام برعاية مهرجان سباقات منصور بن زايد آل نهيان، لمسافة 1400 متر، وجائزته 14.000 يورو، بمشاركة 14 خيلاً.

ويشرف على «نمرود» المنحدر من نسل «جنرال» المدرب دايمين فاتريجات، وقيادة جان بيرنارد ايجوم، وسبق له الحلول في المركز الثاني مرتين، فيما يشرف على «العجب» فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وينحدر من نسل «نو ريسك الموري».

ويدعم ويرعي المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعي أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.



