النقاط تمنح الإمارات الصدارة في ختام «أبوظبي الدولية للجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت اليوم «السبت» منافسات بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو، أولى فعاليات اتحاد اللعبة الدولية في الموسم الجديد، والتي نظمها وفقاً للنظام الفني المعتمد لدى رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين، في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وجاءت الصدارة من نصيب الإمارات في تصنيفات الدول، برصيد 41043 نقطة و86 ميدالية ملونة، وحلت البرازيل ثانيةً برصيد 32300 نقطة و65 ميدالية ملونة، وجاءت كولومبيا في المركز الثالث بـ 10500 نقطة و20 ميدالية ملونة.

واستكملت البطولة في يومها الختامي حماس نزالات اليوم الأول، لتختتم بتتويج نادي كوماندو جروب بالمركز الأول برصيد 21450 نقطة، ونادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في مركز الوصيف برصيد 19950 نقطة، ونادي العين للجو جيتسو في المركز الثالث برصيد 17.200 نقطة. وفيما حصل اللاعبون على ميدالياتٍ ملونة تكرّم أداءهم الفردي، تسلّم ممثلو الأندية دروع الفوز التي تتوّج عملهم وحرصهم على دعم فرقهم ولاعبيهم لتحقيق هذه الإنجازات.

وحضر منافسات اليوم الختامي للبطولة محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات.

وتحت عنوان «الطريق إلى التعافي»، شهدت منافسات اليوم الثاني والختامي، نزالات من العيار الثقيل لفئات الأساتذة والكبار والشباب حملة الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، حيث حرص اللاعبون المشاركون على تقديم أفضل مهاراتهم سعياً لتحسين تصنيفهم السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، إذ تمنح البطولة الفائز بالمركز الأول 600 نقطة عن كُل فئة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين.

وأكد فهد علي الشامسي أن النسخة الأولى أوفت بكل وعودها، من حيث تمكين الأعداد الكبيرة للمشاركين من جميع أنحاء العالم من دخول بساط المنافسات، وسط بيئةٍ صحية وآمنة، فضلاً عن دقة التنظيم الذي حظي بإشادة واسعة النطاق من مجتمع الجو جيتسو المحلي والعالمي.

وقال: تنظيم مثل هذه البطولات ينبع من حرص الاتحاد ورؤيته لمستقبل اللعبة، على صعيد تحقيق انتشارها وتوسيع قاعدة المشاركين، لا سيما من أبناء وبنات الدولة، وتوفير فرص الاحتكاك القوي مع نجوم الجو جيتسو العالميين، وبالتالي تعزيز جاهزيتهم لخوض الاستحقاقات العالمية.

وأوضح الشامسي أن العاصمة أبوظبي تواصل تأكيد ريادتها في تنظيم بطولات الجو جيتسو العالمية، وهي تستعد لاستضافة بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، الحلم الأكبر لجميع اللاعبين المحترفين والمصنفين في كل دول العالم.

فيما قال إبراهيم فرج المنصوري، مدير إدارة التأهب والاستجابة الطبية في دائرة الصحة- أبوظبي: عملنا مع شركائنا في اتحاد الجو جيتسو لتطوير مجموعةٍ متكاملة من الإجراءات الصحية، بما في ذلك الفحوصات الطبية الدورية، وحصر إمكانية الدخول لموقع البطولة بالحاصلين على نتائج فحص سلبية للكشف عن فيروس كوفيد-19 بصلاحية لا تزيد عن 48 ساعة، حيث تم تطبيق هذا الشرط على جميع الرياضيين المشاركين وفرقهم والمنظمين وكل الأفراد المتواجدين بصالة المنافسات.

وأضاف المنصوري: لعب المتطوعون من فريق «أوسس» الذراع التطوعي لاتحاد الحو جيتسو، دوراً محورياً في نجاح فعاليات البطولة، ودعم جهودنا في ضمان تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المرافق.