كايزر: الجزيرة تنتظره مواجهة قوية أمام الفجيرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

شدد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة، على أن جميع لقاءات دوري الخليج العربي صعبة، ولا توجد مباراة سهلة على الإطلاق، مؤكداً أن «فخر أبوظبي» تنتظره مواجهة قوية أمام الفجيرة يتمتع بهجوم قوي، ولديه دوافع كبيرة للفوز من أجل البقاء، وذلك عندما يلتقي الفريقان يوم الاثنين المقبل في «الجولة 21» للبطولة.

وأضاف: بالنسبة لنا نحن مستعدون والفريق مكتمل، وهدفنا بكل تأكيد الفوز، من أجل التمسك بالصدارة، ومواصلة المسيرة الناجحة.

واتفق عبدالله رمضان نجم «فخر أبوظبي» مع مدربه، حيث أكد أن مواجهة فرق القاع تتطلب تعاملاً خاصاً، في ظل الدوافع الكبيرة التي تملكها هذه الفرق، وشدد على أن لاعبي الجزيرة يقاتلون لتحقيق الفوز والحفاظ على صدارة الدوري.