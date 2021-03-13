المري يهدي إسطبلات «أف 3» لقب سيح السلم

محمد حسن (دبي)

واصلت إسطبلات «أف 3» مسلسل انتصاراتها وسيطرتها على سباق تحدي سيح السلم «مفتوح» لمسافة 120 كم، الذي أقيم بمدينة دبي الدولية للقدرة، بمشاركة 89 فارساً وفارسة.

وحققت «أف 3» المركزين الأول والثاني عبر البطل عبد الله المري على صهوة «تيم امي» قاطعاً المسافة بزمن وقدره 4:26:24 ساعات، وبمعدل سرعة بلغ 27.03 كلم/ساعة، متفوقاً بفارق أجزاء من الثانية عن الوصيف سعيد الحربي على صهوة «فاندال دو بيسي»، وحلت ثالثة الأرجنتينية جوليا سبلانزون على صهوة «اكرم فلاوزينس» لإسطبلات «أم 7» وسجلت 4:26:41 ساعات.

وجاء السباق مثيراً منذ البداية رغم ظروف الرياح المصحوبة بالغبار، الأمر الذي يؤثر سلباً على طاقة الخيول، ووضح خلال المراحل التقارب بين خيول الصدارة، مما يدل على الحذر وعدم المجازفة.

وسار فارسا «أف 3» عبد الله المري وسعيد الحربي متقاربين، وسجلا تقدماً ملحوظاً خلال المراحل الأولى، إلا أنهما زادا من سرعتهما في المرحلة الأخيرة، ليحققا الصدارة بكل أريحية.

وعقب ختام السباق، قام الدكتور غانم الهاجري الأمين العام لاتحاد الفروسية، ومحمد العضب المدير العام لنادي دبي للفروسية، بتتويج أصحاب المراكز الثلاثاء بالكؤوس.