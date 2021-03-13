«بوذيب التأهيلية» ترسم مشهد الختام بـ176 فارساً



أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت، في قرية بوذيب العالمية للقدرة بمدينة الختم، سباقات بوذيب التأهيلية للقدرة والتحمل 2021، التي نظمها اتحاد الفروسية والسباق، بمشاركة عدد من الإسطبلات العامة والخاصة، وأندية الفروسية في الدولة.

وشهدت مسارات السباق في قرية بوذيب أربعة سباقات تأهيلية، بمشاركة نحو 176 فارساً وفارسة بخيولهم.

وانطلقت السباقات التأهيلية فجراً بسباق 120 كلم «نجمتين»، بمشاركة 6 فرسان وفارسات، فيما كانت انطلاقة سباق 100 كلم تأهيلي «نجمة واحدة» بمشاركة 16 فارساً وفارسة.

وكان سباق 40 كلم التأهيلي، أقيم بمشاركة 90 فارساً وفارسة، فيما اجتذب سباق 80 كلم التأهيلي 64 فارساً وفارسة، كما جرت صباح أمس إجراءات الفحص البيطري للسباقات الأربعة.

وتم إقامة السباقات حسب الضوابط الاحترازية والإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة، أثناء المنافسات في قرية بوذيب العالمية.



