«مذهل» يدهش منافسيه في «رماح» على مضمار العين

العين (الاتحاد)

حقق الجواد «مذهل» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، فوزاً لافتاً أدهش به منافسيه في سباق رماح، الذي أقيم أمس، ضمن السباق الحادي عشر لمضمار نادي العين.

وتمكن الجواد الرمادي بإشراف إيريك ليمارتنيل وقيادة أنطونيو فريزر، من التفوق بفارق 2.75 طول عن وصيفه ورفيق إسطبله «إيجابي»، وسجل الجواد المنحدر من نسل «مجد العرب» 1:52:04 دقيقة.

وحلق الجواد «داجو لوتوا» للرحماني للسباقات، بإشراف أحمد المحيربي، وقيادة أنطونيو فريزو، بلقب بطولة العين للميل للفئة الثالثة، بعد أداء استثنائي تفوق خلاله بفارق 6.25 طول وبسهولة بالغة، وسجل البطل زمناً وقدره 1:49:44 دقيقة.

ولمع بريق الفارس الإيطالي أنطونيو فريزو الذي حقق ثلاثية «هاتريك»، حين قاد الجواد «منور» للشيخ خليفة بن سلطان بن خليفة آل نهيان، بإشراف إيريك ليماتنيل «ثنائية»، للفوز بسباق الخبيصي لمسافة 2000 متر، ومسجلاً 2:23:42 دقيقة.

وتفوق «أيه أف رمز» للمالك والمدرب خليفة مطر النيادي، وبقيادة عبد العزيز البلوشي، بصورة لافتة على منافسيه في سباق كأس الوثبة ستاليونز برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وسجل البطل 1:35:45 دقيقة.

وسجل الجواد «أيه أف ياهوى» لخالد خليفة النابودة، بإشراف أرنست أورتيل، وقيادة تاج أوشي، فوزه الثاني على التوالي هذا الموسم، حين اقتنص لقب سباق الجيمي لمسافة 2000 متر، ومسجلاً 2:21:92 دقيقة.

وواصل الجواد «عاصف» لمحمد راشد السعدي، بإشراف إبراهيم الحضرمي، وقيادة اشتيبان مازور، مسلسل عروضه الجيدة، حين فاز بسباق القطارة، مسجلاً فوزه الثالث على التوالي، وقاطعاً مسافة 2000 متر في 2:20:36 دقيقة.

وخطف الجواد «رايج» لآر آر آر للسباقات، بإشراف دوج واتسون، وقيادة باتريك دوبس، فوزاً صعباً، وبفارق نصف طول في الشوط السابع والختامي على لقب سباق الساد لمسافة 1000 متر، ومسجلاً زمناً وقدره 58:87 ثانية.