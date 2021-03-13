«إعلام الدراجات» تجهز لـ «الكونجرس الآسيوي»



الشارقة (الاتحاد)

استعرضت لجنة الإعلام والعلاقات العامة في اتحاد الدراجات الهوائية، في أول اجتماع لها عقب تشكيلها برئاسة ياسر الدوخي، أهم الأحداث الخاصة بنشاط اللعبة وجدول السباقات الرسمية، حيث تم التركيز على استضافة الإمارات للكونجرس الآسيوي يوم 22 الجاري، وما يتخلله من أحداث، أهمها خوض ابن الإمارات أسامة الشعفار رئيس الاتحاد السابق انتخابات سباق الرئاسة لدورة جديدة، خصوصاً أنه من الأحداث التي تستحق التغطية والدعم الكبيرين لمسيرة الشعفار على المستوى الآسيوي، وما يصاحبها من استضافة حشد كبير من مسؤولي اللعبة على المستوى الدولي والآسيوي.

وطالب الدوخي اللجنة أن تحشد كل طاقتها من استضافة مميزة للحدث، ومن أجل فوز ابن الإمارات برئاسة الاتحاد الآسيوي لدورة جديدة.

كما استعرضت اللجنة جدول مسابقات الفترة المقبلة من الموسم، واعتبر طواف الإمارات الأول للهواة وكأس صاحب السمو رئيس الدولة من أهم السباقات المقبلة، لما لها من قيمة كبيرة.