رازوفيتش.. «الضحية 9» في دوري الخليج العربي

معتصم عبدالله (دبي)

رفع قرار إدارة نادي الوحدة إنهاء التعاقد مع الصربي فوك رازوفيتش، مدرب الفريق الأول عقب خسارة «العنابي» أمام ضيفه العين 0-4، في ختام «الجولة 20» لدوري الخليج العربي، عدد الإقالات إلى 9 مدربين قبل 6 جولات على ختام الدوري، في الموسم الحالي 2020- 2021، ليقف الدوري على بعد مدربين فقط، من الرقم القياسي في المواسم الخمس الأخيرة، بإقالة 11 مدرباً في موسم 2018- 2019.

وبدا من اللافت أن الإقالات الـ 9 في الدوري، اقتصرت على 8 أندية فقط بعدما عمد «العنابي» إلى تغيير مدربين، بعد إقالته الهولندي موريس شتاين، بنهاية الجولة الثالثة، قبل أن يكرر ذات السيناريو مع بديله الصربي رازوفيتش القادم من الظفرة.

واحتفظت في المقابل 6 أندية بمدربيها، الشارقة «حامل اللقب» بقيادة عبدالعزيز العنبري، الجزيرة مع الهولندي مارسيل كايزر، بني ياس مع الرماني إيسايلا، والبرتغالي بيدرو إيمانويل في العين، عجمان بقيادة المصري أيمن الرمادي، اتحاد كلباء مع خورخي دا سيلفا.

وضمت قائمة المدربين المقالين، حسب الترتيب منذ بداية الموسم، راوؤل كانيدا «خورفكان»، مارك فوتا «الوحدة»، لورينت ريجيكامب «الوصل»، كونتيس «حتا»، ساراجوسا «شباب الأهلي»، فيلسوفيتش «الظفرة»، كرونسلاف «النصر»، جوران «الفجيرة»، رازوفيتش «الوحدة».

وشملت التغييرات في الأجهزة الفنية للأندية «المدربين المؤقتين» الذين تناوبوا لفترات محدودة، في قيادة الأندية، أمثال بدر صالح «خورفكان»، قبل تولي البرازيلي كايو المهمة، محمد قويض العائد مجدداً للظفرة، بعد توليه المهمة بداية الموسم، إضافة إلى سالم ربيع المدرب المساعد الحالي لفريق الوصلو حينما خلف ريجيكامبو قبل إسناد المهمة للمدرب الحالي البرازيلي أودير هيلمان.

وتفاوتت نسبة إقالات المدربين، خلال المواسم الأخيرة لدوري الخليج العربي، ما بين 8 مدربين في الموسم «الملغي» 2019- 2020، مقابل 11 مدرباً موسم 2018- 2019، 7 مدربين موسم 2017- 2018، و10 في موسم 2016- 2017.



