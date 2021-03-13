تين كات مدرباً للوحدة حتى يونيو 2022

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

في خطوة ليست مفاجئة، قرر الوحدة إقالة مدربه الصربي فوك رازوفيتش رسمياً، والتعاقد مع مدربه الأسبق الهولندي هينك تين كات «66 عاماً» حتى يونيو 2022، على أن يصل المدرب الجديد يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبل، لتسلم مهمته بصفة رسمية، ويدشن أول ظهور رسمي له بقيادة «العنابي» أمام الجزيرة 21 مارس الحالي، ضم «الجولة 22» لدوري الخليج العربي، بينما ينتظر أن يقود الفرنسي جريجوري «أصحاب السعادة» أمام الظفرة يوم الثلاثاء المقبل في «الجولة 21».

وجاءت إقالة رازوفتيش «48 عاماً»، بعد الخسارة المدوية «0-4» أمام العين في «الجولة 20»، إلا التوجه نحو ذلك بحسب مصادر مطلعة كان من بعد التعادل مع عجمان 3-3، في المباراة التي سبقتها، ويعد تذبذب النتائج في الدوري وخروج الفريق من كل المسابقات أهم الأسباب التي قادت إلى إنهاء العلاقة بين المدرب الصربي و«أصحاب السعادة».

وقاد رازوفتيش الوحدة هذا الموسم في 23 مباراة بالمسابقات المحلية الثلاث، فاز 7 وتعادل 8 وخسر 8، وجاءت مسيرته في الدوري الذي كان هدفاً للفريق عند انطلاقة الموسم، مخيبة للآمال، حيث حصد 29 نقطة فقط في 20 مباراة، تذوق فيها طعم الفوز 7 مباريات، وتعادل 8 مرات، بينما خسر 5 لقاءات، لتكون الخسارة الأخيرة بمثابة «القشة» التي كتبت الصفحة الأخيرة في حقبة رازوفيتش مع الوحدة.



