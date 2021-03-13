إيجور.. «ساحر المتعة» يعود بـ «رباعية»

علي معالي (دبي)

عاد «الساحر» البرازيلي إيجور كورونادو نجم الشارقة، ليقدم «فاصل المتعة» من جديد في ملاعب دوري الخليج العربي لكرة القدم، بعد غياب «طال انتظاره»، لم تتعود عليها جماهير «الملك» من «اللاعب الموهوب» الذي صنع «الفارق الكبير» مع الشارقة منذ حضوره إلى الفريق من بداية موسم 2018- 2019.

ورغم أن إيجور سجل 4 أهداف في شباك خورفكان «سوبر هاتريك»، في مباراة «الجولة العشرين»، وهي المرة الأولى في مشواره الاحترافي، إلا أنه لم يكن سعيداً بالدرجة التي توقعها عشاقه، خاصة عندما يسجل أي لاعب أربعة أهداف دفعة واحدة.

ولعل السبب في ذلك أن الشارقة «حامل اللقب»، بعيد نسبياً عن القمة التي يتربع عليها الجزيرة، بفارق 4 نقاط، قبل 6 مباريات من «خط النهاية»، وأن «الملك» تنازل عن عرشه طوعاً، وكان إيجور واحداً من الأسباب التي جعلت الفريق يتراجع إلى المركز الثالث، بسبب هبوط مستواه الذي استمر طويلاً خلال الفترة الماضية.

وهناك تعليق يؤكد احترافية اللاعب الذي قال عقب مباراة خورفكان: «لا يمكنك العودة إلى الوراء وإصلاح الماضي، لكن يمكنك جعل الحاضر والمستقبل أفضل بكثير»، وهو ما كتبه على «انستجرام»، وهو يؤكد أن هناك خطأ ما حدث في الماضي لا يريد إيجور الخوض فيه، لأنه انتهى، وعليه أن يفكر فيما هو قادم من مباريات.

وتم اختيار إيجور أفضل لاعب شرقاوي في مباراة «النسور» بنسبة وصلت إلى 81%، بحسب تصويت الجماهير الشرقاوية.

والإحصائيات التي حققها إيجور منذ انضمامه إلى الشارقة تؤكد أنه بالفعل «رقم صعب» في أداء الفريق، حيث سجل في الدوري 39 هدفاً، يضاف إلى ذلك «27 صناعة»، إضافة إلى المشاركة في 57 مباراة، وذلك منذ انضمامه إلى «الملك» في يوليو 2018.

وقال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة: إيجور يعمل بشكل كبير، وهو يقدم خبرته للاعبين داخل الملعب وخارجه، وهو من اللاعبين المتميزين، ويتم بناء الخطط عليه، إنه موهبة وله شخصيته في الملعب، وهناك عمل جيد بالفريق، وفي المباراة الأخيرة كان هناك أكثر من لاعب متميز إلى جانب إيجور.



