يوفنتوس يجهز موراتا لحقبة ما بعد رونالدو

أنور إبراهيم (القاهرة)

تأمل إدارة يوفنتوس الإيطالي في الاحتفاظ بخدمات الإسباني الهداف ألفار وموراتا، المعار من أتليتكو مدريد، حيث يوجد بند في عقده يسمح بالبيع النهائي مقابل دفع 45 مليون يورو.

وتفكر «السيدة العجوز» في الطريقة المثالية التي يمكن بها بدء التفاوض مع إدارة «الأتليتي» لإقناعها بتقليل هذا المبلغ، من أجل توقيع عقد نهائي مع اللاعب.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن يوفنتوس يقترح إمكانية إدخال لاعبين آخرين في إطار صفقة تبادلية، كمحاولة لإغراء الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتليتكو، بالموافقة على الاستغناء النهائي عن موراتا، بدلاً من عودته واضطراره للجلوس على دكة البدلاء، في ظل وجود «تخمة» من اللاعبين المهاجمين وذوي الميول الهجومية مثل الأوروجواياني لويس سواريز، والأرجنتيني أنخيل كوريا والبرتغالي جواو فيليكس والبلجيكي يانيك كاراسكو والإسباني لورينتي.

وأشار الموقع إلى أن هناك سبباً آخر يدفع «السيدة العجوز» إلى التمسك بالاحتفاظ بموراتا بصورة نهائية، وهو الاحتمال الكبير لرحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف المقبل، بعد الخروج المبكر من دوري الأبطال للموسم الثالث على التوالي، وهي البطولة التي تم التعاقد مع رونالدو، من أجل مساعدة الفريق في الحصول عليها، بعد أن غابت عن شمس تورينو 25 عاماً، وتحديداً من موسم 1995-1996. وأضاف الموقع أن رونالدو يتعرض لهجوم عنيف منذ الإقصاء من دوري الأبطال، بل ويحمّله الكثيرون في النادي الإيطالي مسؤولية هذا الخروج على يد فريق بورتو، الذي لعب ما يقرب من 3 أشواط من المباراة بعشرة لاعبين.

وفي الوقت نفسه، ترددت أنباء تفيد بأن رونالدو قد يعود إلى ناديه السابق ريال مدريد لإنهاء مسيرته الكروية هناك، وإن كان النادي الملكي لم يشر من قريب أو بعيد إلى هذا الاحتمال، وعندما ُسئل الفرنسي زين الدين زيدان عن ذلك، أجاب باقتضاب: رونالدو لاعب في يوفنتوس، وأنا لا أتحدث عن لاعب متعاقد مع نادٍ آخر.

يذكر أن موراتا سجل 6 أهداف في دور المجموعات بـ «الشامبيونزليج»، كما سجل 16 هدفاً وصنع 11 هدفاً في 32 مباراة لعبها في مختلف المسابقات منذ مجيئه إلى يوفنتوس، وهي محصلة يراها مسؤولو النادي الإيطالي جيدة، في ظل ابتعاده لفترة غير قصيرة عن الملاعب بسبب إصابته في بداية 2021 بفيروس كورونا.

وفي سياق متصل، قال الموقع: إن موراتا يرحب بالبقاء في يوفنتوس، وقال إن هدفه الحالي هو مساعدة الفريق، من أجل الفوز بكأس إيطاليا، التي يلعب مباراتها النهائية ضد أتلاتنا بيرجامي 19 مايو المقبل، كما اعترف بأن بطولة الدوري الإيطالي «الكالشيو» لم تحسم بعد، رغم تفوق إنتر ميلان بفارق عشر نقاط عن اليوفي، وصعود نجم ميلان، كمنافس أول للإنتر على اللقب هذا الموسم.



