ستويشكوف: برشلونة يلعب بـ 10 لاعبين في وجود جريزمان!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يتعرض الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب برشلونة الإسباني، لانتقادات كثيرة منذ مجيئه إلى «كتالونيا»، ولا يحظى بالإجماع داخل النادي نفسه، أو من نجومه السابقين، وآخر منتقديه هو البلغاري «المخضرم» هريستو ستويشكوف أسطورة «البارسا» في تسعينيات القرن الماضي، والذي هاجمه بشدة في تصريحات نقلها موقع «ياهو سبورت»، وقال فيها: في كل مرة يلعب فيها جريزمان، أشعر وكأن برشلونة يلعب بعشرة لاعبين!، في إشارة واضحة إلى أنه لا يفعل شيئاً يذكر في المباريات. وأضاف ستويشكوف «55 عاماً»: إذا كان النادي يريد أن يصنع شيئاً ما في المدى الطويل، عليه أن يبيع هذا اللاعب.

وقال الفائز بجائزة الكرة الذهبية عام 1994: إنني أفضل أن يشارك ترينكاو وبرايتويت بانتظام في المباريات، بدلاً من جريزمان.

وتساءل: ماذا يفعل جريزمان في الخط الخلفي، وظيفته أن يهاجم ويسجل أهدافاً، لا أن يتراجع للدفاع.

يذكر أن ستويشكوف تألق في برشلونة من 1990إلى 1995، ثم انتقل إلى بارما الإيطالي لمدة موسم، وعاد مرة أخرى إلى «البارسا» في نهاية 1996، وحتى ما قبل مونديال فرنسا 1998.

ومن جانبه، قال موقع «ياهو سبورت»: إن هذه الكلمات التي أطلقها ستويشكوف ضد جريزمان، قاسية جداً على هذا النجم الذي يرتدي القميص رقم 7، والذي يفضل الجماعية في الأداء، عن الحلول الفردية. ويتوقع الموقع أن يكون مسلسل جريزمان حديث الساعة في «الميركاتو الصيفي» المقبل.

وكانت أسماء أجويرو وهالاند ترددت كثيراً في الآونة الأخيرة، بعد انتخابات رئاسة النادي، وتسعى الإدارة الجديدة بقيادة خوان لابورتا لتدعيم صفوف الفريق هجومياً، لتعويض رحيل الأوروجواياني لويس سوارير، كما تحاول إقناع ميسي بالبقاء، ولكن الموقع قال: إذا كان جريزمان هو الضحية الأولى، فأمامه أكثر من نادٍ أوروبي كبير يرغب في ضمه، ولكن اللاعب لا يريد ذلك، ويبدو أنه مصمم على البقاء لإثبات جدارته والرد على منتقديه، وأيضاً لأنه قطع على نفسه عهداً لجماهير «البلاوجرانا»، بأن يفوز في الموسم المقبل بدوري أبطال أوروبا.



