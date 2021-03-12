العين يتخطى الوحدة بـ «رباعية تاريخية» في «الكلاسيكو»

أبوظبي (الاتحاد)

حقق العين فوزاً تاريخياً على مضيفه الوحدة على استاد آل نهيان بـ «رباعية»، في ختام الجولة العشرين من دوري الخليج العربي، جاءت الثلاثية الأولى منها خلال أول 30 دقيقة من زمن المباراة، مما يؤكد فرض العين سيطرة شبه تامة على مجريات اللقاء، حيث افتتح لابا التسجيل في الدقيقة 10 من داخل المنطقة، وأضاف كايو الهدف الثاني في الدقيقة 15، وأضاف خالد البلوشي الهدف الثالث بالدقيقة 31، قبل أن يضيف لابا هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 88، وشهدت المباراة طرد أحمد راشد لاعب الوحدة لحصوله على الإنذار الثاني، ليصل العين إلى النقطة 34 بالمركز السادس فيما يحتل الوحدة المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

وجاءت المباراة في مجملها من طرف واحد وشهدت سيطرة الزعيم لاسيما في الشوط الأول، وشهدت تسجيل رقم قياسي جديد، حيث تقدم العين لأول مرة بهدفين في ربع الساعة الأول خلال مواجهات الفريقين بدوري الخليج العربي.