عبدالعزيز بن حميد يدعم عجمان للاستمرار في «المحترفين»

رضا سليم (دبي)

زار الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، نادي عجمان، والتقى لاعبي الفريق الأول، والجهازين الفني والإداري، خلال التدريبات اليوم «الجمعة»، وذلك لدعم الفريق في دوري الخليج العربي، وحضر الزيارة رؤساء مجلس إدارة النادي السابقين، يتقدمهم عبيد الزعابي، وعبدالله سعيد النعيمي، وخليفة الجراح، ومعهم أحمد الرئيسي، واستقبلهم أحمد الفورة الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، ومعه أحمد راشد الشامسي، وعبدالله الظاهري أعضاء مجلس الإدارة.

ونقل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي تحيات سمو الحاكم وولي العهد للاعبين، وثقتهم الكبيرة في قدرتهم على تجاوز المرحلة القادمة باقتدار، والبقاء في دوري المحترفين، كما أكد ثقة القيادة وجماهير الفريق، في نجوم الفريق، وقدرتهم على تجاوز الوضع الحالي، وتقديم «البرتقالي» في أبهى صورة، مشيداً باللاعبين المواطنين والأجانب.

وأشار إلى ضرورة التكاتف والوقوف بقوة خلف الفريق، ودعمه بكل السبل المتاحة، خلال المرحلة القادمة، مشدداً علي ضرورة التواجد الدائم لأعضاء مجلس الإدارة، وحضورهم لجميع تدريبات الفريق، لرفع الهمة وبث الروح والحماس لدى اللاعبين.

وأكد أعضاء مجلس الإدارة السابقون على دعمهم اللامحدود للفريق، وأشادوا باللاعبين الذين تحسن مستواهم بصورة كبيرة في المباريات الأخيرة، وطالبوهم ببذل جهوداً أكبر، لتحقيق هدف البقاء، مؤكدين ثقتهم الكبيرة في أبناء «البرتقالي»، وقدرتهم على تحقيق نتائج جيدة ومشرفة تضمن للفريق البقاء في دوري المحترفين.

ورحب أحمد الفورة وعبدالله الظاهري بهذه المبادرة الطيبة، التي عكست مدى اهتمام قيادتنا الرشيدة بالرياضة، وأظهرت دعمهم اللامحدود لـ «القلعة البرتقالية» وأكدوا استعدادهم التام على العمل المتواصل للارتقاء بالنادي.

ومن جانبه، أشاد أيمن الرمادي مدرب الفريق بالزيارة، والتي تركت في نفوس اللاعبين أثراً إيجابياً، وزرعت فيهم الأمل، وجدد العزم على تقديم أداء مشرف يليق بتاريخ النادي.

وقال الحارس علي الحوسني قائد الفريق: سعادتنا كبيرة بهذه الزيارة التحفيزية التي حملت لهم الثقة الكبيرة التي توليها القيادة، وشعرنا بمدى المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقنا لتحقيق الهدف المرسوم للفريق، وهو البقاء في دوري المحترفين، وهو ما يحفز الجميع على بذل الجهد لحصد النتائج المطلوبة.



