لقب «دبي للتنس» بين كريتشيكوفا وموجوروزا

منير رحومة (دبي)

يشهد نهائي بطولة دبي الدولية لتنس السيدات في نسختها 21 المقرر غداً، تتويج لاعبة جديدة باللقب، بعد وصول الإسبانية جاربيني موجوروزا، والتشيكية باربورا كريتشيكوفا لأول مرة إلى الدور النهائي الذي يقام في السابعة مساءً، ويعقبه حفل تتويج البطلات في منافسات الزوجي والفردي، وذلك في ختام أسبوع مثير من المنافسات القوية لنخبة من أشهر نجمات اللعبة في العالم.

وفازت اليوم جاربيني موجوروزا على البلجيكية اليسي ميرتينز بمجموعتين 6-4 و6-3، فيما تخطت باربورا كريتشيكوفا نظيرتها السويسرية جيل تيخمان 7-5 و5-2.

وتألقت اللاعبات المغمورات في النسخة الحالية، مقابل وداع مبكر للمصنفات، حيث خرجت كل من الأوكرانية سفيتولينا المصنفة الأولى بالبطولة والسويدية بينسيتش والتشيكية كارولينا بليسكوفا، والبلاروسية أرينا سابالينكا والتشيكية بيترا كفيتوفا والهولندية كيكي بيرتينس، وهو ما فتح المجال لارتفاع التنافس بين بقية المشاركات لاستغلال هذه الفرصة التاريخية، وتسجيل أسمائهن ضمن السجل الشرفي لبطولة دبي الدولية لتنس السيدات.

المعروف أن جوستين هينين تملك الرقم القياسي بفوزها بأربعة ألقاب، يليها فينوس ويليامز بثلاثة ألقاب، بينما فازت كل من