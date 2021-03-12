«إقامة دبي» تتصدر الفرق في تحدي «آيرون مان»

دبي (الاتحاد) حقق فريق الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، لقب الفرق في النسخة السادسة لبطولة دبي للرجل الحديدي «آيرون مان»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي في شارع جميرا، بعدما شارك بفريقين ونجح فريق «أ» في الفوز بالمركز الأول، فيما جاء فريق «ب» في المركز الثالث وسط مشاركة 80 فريقاً من 87 دولة.

وضم الفريق «أ» السباح عامر البحري، والدراج الهوائي محمد المروي، وفي نصف ماراثون خليفة النعيمي، بينما ضم الفريق «ب» السباح مبارك البشر، والدراج الهوائي جاسم علي، وفي الجري نصف ماراثون عبيد النعيمي، حيث بدأت منافسات البطولة بسباق السباحة لمسافة 1.9 كلم، ثم مسابقة سباق الدراجات الهوائية لمسافة 90 كلم، واختتمت بسباق الجري لمسافة 21.1 كلم.

وأكد اللواء محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن مسابقة الرجل الحديدي، تأتي في إطار حرص إقامة دبي على ترسيخ قيم التعايش والتسامح بين أفراد المجتمع كافة، إضافة إلى نشر الثقافة الرياضية بين الموظفين لجعل مجتمع دولة الإمارات مجتمع صحي وسعيد.

وأضاف: هذه البطولة أصبحت محطة مهمة، وتعد من أهم البطولات الرياضية على مستوى العالم، ونحن فخورون بأن يكون لنا دور فعال في هذه الرياضة التي تضم نخبة من أبطال العالم، وأصحاب الأرقام القياسية العالمية في هذه الرياضة، وأن نرى موظفينا الأبطال وهم يجتازون خط النهاية محققين المراكز الأولى، مما يحفزنا على الاستمرار بالمشاركة في مثل هذه الرياضات العالمية التي تشجع اللاعبين على بناء شخصياتهم وتحسين سلوكهم الإيجابي.

وهنأ اللواء محمد المري، الفرق المشاركة من الإدارة على الفوز الكبير، مثمناً جهود العناصر الشابة في الفريق الذين لعبوا بروح عالية واثبتوا قدرتهم في خوض المنافسة بكل جدارة أمام فرق قوية وعالمية، داعياً إياهم إلى مواصلة التدريب وتحقيق الإنجازات، مثمناً بذلك دور الفريق الرياضي في الإدارة لمشاركته في مثل هذه المسابقات والأنشطة الهادفة إلى تعزيز أهمية الرياضة في مختلف الظروف والأحوال، ورفع مستوى اللياقة لدى الموظفين، وتحفيزهم وتشجيعهم.

وذكر المري أنه سيتم إقامة حفل تكريم للفريقين تقديراً لما حققوه من إنجاز وجهودهم في إبراز قوة روح الفريق وتعزيز العمل الجماعي، والتي سيكون لها أثر إيجابي على الصحة، مشيداً بالرعاية الكريمة والدعم المباشر الذي يقدمه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، مثمناً بذلك جهود إمارة دبي على استضافتها لهذا الحدث الكبير، والدعم الذي انعكس بشكل ملحوظ على تقدم القطاع الرياضي.



