هازارد في اختبار «العودة الثامنة»

مدريد (أ ف ب)

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ثالث الدوري الإسباني لكرة القدم، أنه لديه الثقة الكاملة في أن الدولي البلجيكي إيدين هازارد «سيقوم بعمل جيد» فور عودته إلى الملاعب، متعافياً من إصابات تعيق مشاركاته مع النادي الملكي، حيث غاب اللاعب منذ انضمامه إلى فريقه قادماً من تشيلسي الإنجليزي 7 مرات، نتيجة لإصابات مختلفة معظمهما عضلية، كما غاب عن مباراة بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وصل هازارد إلى ملعب «سانتياجو برنابيو» قادماً من تشيلسي مقابل 100 مليون يورو في يوليو 2019، إلا أن لعنة الإصابات لاحقت البلجيكي الذي لم يخض هذا الموسم سوى 9 مباريات أساسياً.

وغاب هازارد عن المباريات السبع الأخيرة لفريقه بسبب إصابة في الفخذ، ولكن من المرجح أن يرتدي مجدداً القميص الأبيض، على غرار قائد الفريق سيرخيو راموس أمام إلتشي السبت ضمن منافسات المرحلة 27 من «لا ليجا».

وستكون هذه العودة بمثابة جرعة ثقة إضافية للنادي الملكي، قبل استضافة أتالانتا الإيطالي في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل (فاز الريال 1- صفر ذهابا).

وقال زيدان في المؤتمر الصحافي عشية استضافة إلتشي على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو»: نحن سعداء لاستعادة سيرخيو وإيدين غداً الفكرة أن يحصلا على بعض الدقائق، ولاحقاً سنرى.

وتابع المدرب الفرنسي: يبدو بحالة بدنية وذهنية جيدة. تجاوز كل هذه الإصابات، كل هذه الآلام والآن يبدو بحالة جيدة، لهذا السبب هو معنا وآمل في أن يتمكن من اللعب».

وأردف قائلاً: تعرض لإصابات طويلة وهو أمر لم يختبره سابقاً، ولكنه تعاقد لفترة طويلة واعتقد أنه عندما يتعافى، سيكون رائعاً. أنا متأكد من هذا الأمر.

وأشار نجم يوفنتوس الإيطالي وريال مدريد السابق إلى الصعوبة عندما«يتعرض اللاعب لإصابة ولا يكون لائقاً بنسبة 100 %، ولكن أنا متأكد أنه سيقوم بعمل رائع هنا».

وتطرق زيدان إلى عودة قائد الفريق راموس الذي سيبلغ 35 عاماً نهاية الشهر الحالي، وعودته إلى الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في الركبة في فبراير الماضي.

ولم يلعب المدافع الدولي منذ 14 يناير، علماً أن عقده ينتهي في نهاية الموسم الحالي.

وقال زيدان: لا اعرف ماذا سيحصل. ما نريد من سيرخيو أن يبقى هنا، وهذا ما بإمكاني قوله كمدرب لأه لاعب مهم بالنسبة لنا».

ويأتي تصريح زيدان ضمن سياق ما قاله راموس الخميس بأنه «لا توجد أي أنباء» بشأن تجديد عقده، متحدثاً عن رغبته باللعب حتى سن 40 عاماً.



