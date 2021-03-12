«انتكاسة أبراهام» تضرب استقرار تشيلسي

لندن (د ب أ)

أعرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، عن قلقه حيال إصابة مهاجم الفريق تامي أبراهام في الكاحل، وذلك عقب تعرضه لانتكاسة خلال التدريبات.

وعانى أبراهام من الإصابة منذ المباراة التي فاز فيها فريقه على نيوكاسل يونايتد 2/ صفر، في 15 فبراير الماضي على ملعب "ستامفورد بريدج".

وخاض أبراهام «23 عاماً» 5 مباريات منذ تعرضه للإصابة، لكنه فشل في إكمال تدريبات الفريق أمس الخميس، ليغيب عن مواجهة ليدز يونايتد غداً السبت.

وقال توخيل، اليوم: تامي لا زال يعاني من الإصابة في الكاحل جراء التدخل القوي عليه في مباراة نيوكاسل.

وأضاف: أنه ليس في حالة جيدة بنسبة 100%، بالأمس خرج من التدريبات رغم أنه كان في حالة جيدة قبل ذلك بيوم، وبالأمس خاض بعض التدريب.

وتابع المدرب الألماني: بصراحة أنا قلق عليه لأنه لا زال يعاني من الألم جراء هذا التدخل، لذلك نحن نتحدث الآن عن فترة طويلة من الغياب لأنه ليس في حالة جيدة بنسبة 100%، أستطيع رؤية ذلك خلال التدريبات.

وأوضح توخيل: "حتى ولو أنهى التدريبات، أرى أنه ليس واثقاً من قدرته على ذلك ولا يتدرب بحرية تامة.

وقال توخيل: "لذلك أنا قلق نوعاً ما لكن في الوقت ذاته أنا أثق كثيراً في الطاقم الطبي بالفريق، إنهم رائعون ويستطيعون الاعتناء به".

وواصل: لقد كانت انتكاسة بالنسبة له أن يخرج من التدريبات أمس، لكنه حصل على الوقت الذي يرغب به.

وأوضح: "أولاً أعتقد أنه من المهم أن يشعر بالأمان والحرية وأنه لا يوجد أي ألم، وبعد ذلك يمكننا الحديث عن عودته".

وعانى البرازيلي تياجو سيلفا مدافع الفريق من تكرار مشكلة بسيطة في الفخذ لديه، ليغيب عن مواجهة ليدز يونايتد غداً في ملعب "إيلاند رود".

وقال توخيل: تياجو تعرض لانتكاسة بسيطة في نهاية التدريبات أمس الأول، لقد شعر بألم حول المنطقة التي كان قد تعرض لإصابة فيها.

واختتم: لذلك كان علينا أن نستبعده ليتم تأهيله مجدداً، لكن ليس في تدريبات الفريق، لذلك سيغيب عن المباراة.



