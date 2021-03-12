فعاليات بوذيب تتواصل اليوم بـ«نجمة ونجمتين»

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد قرية بوذيب العالمية للقدرة بالختم في أبوظبي، صباح اليوم سباقين دوليين، الأول لمسافة 120 كلم «نجمتان» والثاني لمسافة 100 كلم «نجمة»، ويشارك في السباقين مجموعة كبيرة من الفرسان والفارسات من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة.

وينظم فعاليات قرية بوذيب اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، حيث تتميز بتطبيق نظام بروتوكول بوذيب بجانب نظام التصنيف الدولي، واكتملت أمس الاستعدادات لهذه الفعاليات بعملية إجراء الفحص البيطري للخيول والوزن للفرسان، بالإضافة إلى الاجتماع التنويري.

وتنظم القرية أيضاً، سباقين تأهيليين لمسافة 40 كلم، و80 كلم، وتعد هذه الفعاليات ختام موسم قرية بوذيب للقدرة الذي جاء حافلاً هذا الموسم، وملبيا لمختلف الفئات حيث اشتملت الروزنامة على السباقات الدولية والمحلية والسباقات المفتوحة والسيدات والناشئين بالإضافة إلى سباقات الإسطبلات الخاصة والتأهيلية.

وجاءت جميع الفعاليات بتطبيق صارم من اتحاد الفروسية والسباق للضوابط الاحترازية والإجراءات اللازمة للحفاظ على السلامة العامة أثناء المنافسات الرياضية في قرية بوذيب العالمية للقدرة، وتتضمن الإجراءات عدم حضور الجمهور، وإلزام جميع المشاركين بإظهار نتيجة اختبار «مسحة الأنف» السلبية قبل 48 ساعة من بدء السباق شاملا الذين تلقوا لقاح «كوفيد-19»، كما تم تحديد شخصين فقط مع الفارس لكل خيل داخل منطقة التبريد، أما منطقة الفحص البيطري قد تم تحديد شخص واحد لكل خيل، وعدم مشاركة المعدات مع الآخرين والحفاظ على المسافة الأمنية في جميع الأماكن.