«فرسان القدرة» في تحدي سيح السلم

محمد حسن (دبي)

ينطلق في الساعة السابعة من صباح اليوم، بمدينة دبي الدولية للقدرة، سباق تحدي سيح السلم «مفتوح» لمسافة 120 كم، بمشاركة أبرز فرسان وفارسات القدرة، يمثلون مختلف إسطبلات وأندية الفروسية بالدولة.

ينظم السباق نادي دبي للفروسية بالتعاون مع اتحاد الفروسية والسباق، ورصدت جوائز قيمة للمشاركين، حيث ينال صاحب المركز الأول مبلغ 200 ألف درهم، والمركز الثاني 180 ألف درهم، والثالث 160 ألف درهم، فيما ينال أصحاب المراكز من الرابع إلى العاشر مبالغ مالية مغرية.

وأكملت اللجنة المنظمة أمس إجراءات الفحص البيطري على الخيول المشاركة، وتم التأكد من مطابقتها للمواصفات المحددة وفق شروط السباق، التي تلزم بأن لا يقل عمر الجواد عن 6 سنوات، والحد الأقصى لنبضات قلب الجواد 64 نبضة بالدقيقة، والحد الأدنى للوزن المسموح به للفارس 55 كلجم، والحد الأدنى للسرعة 14 كلم/‏ساعة.

ويحمل لقب السباق الفارس حمدان أحمد محمد المري، بعد أن توج على صهوة الجواد «كوتيلاس» لإسطبلات «أف 3»، قاطعاً المسافة الكلية بزمن قدره 4:21:58 ساعة وبمعدل سرعة بلغ 27.26 كلم، ساعة، تلاه في المركز الثاني دوسيانثان سيلفام على صهوة «بلكان كازان» لإسطبلات البوادي، بزمن قدره 4:23:49 ساعة، فيما حل ثالثاً الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم على صهوة «الطارق» لإسطبلات «أم آر أم» محققاً زمنا وقدره 4:25:14 ساعة.