«شرام» بطل الختام وثنائية لـ «جارا» في ميدان

دبي (الاتحاد)

أظهر الجواد «شرام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بأساً شديداً في الشوط الختامي لسباق مضمار ميدان، الذي أقيم أمس الأول في حفل سباقه الأخير قبل انطلاقة كأس دبي العالمي في 27 من الشهر الجاري. ولم يكن فوز «شرام» بإشراف ساتيش سيمار، سهلاً، حيث بذل جهداً مضاعفاً بالأمتار الأخيرة انتهي بتقدمة بفارق عنق عن «كاليفورنيا جمبو» و«دبل أورب»، مسجلاً 1:23:63 دقيقة.

وبرز «ديزرت برنس» في الشوط الخامس لمسافة 1600 متر، مسجلاً 1:36:98 دقيقة.

وفاز «ميجور سينامون» بالشوط الأول لمسافة 1200 متر ومسجلاً 1:11:29 دقيقة، ونال «المريب» جائزة الشوط الثاني لمسافة 1900 متر، ومسجلاً 1:57:96 دقيقة، وحقق خلالهما الفارس البنمي فرنادو جارا الثنائية في الحفل.

وحقق «مشاكل» فوزاً مستحقاً بالشوط الرابع بفارق 7.75 طول، ومسجلاً 1:36:39 دقيقة، وخطف «ريموس» فوزاً لافتاً بفارق 6 أطوال بالشوط الثالث لمسافة 2000 متر ومسجلاً 2:03:46 دقيقة.