مورينيو يتوقع عودة «القائد» أمام أرسنال

لندن (د ب أ)

توقع جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام، أن يكون النجم هاري كين لائقاً للمشاركة في المباراة المرتقبة أمام أرسنال بعد غد الأحد في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي.

ويأتي ذلك رغم تعرض كين لإصابة، خلال المباراة التي انتهت بفوز توتنهام على دينامو زغرب الكرواتي 2/ صفر أمس الخميس، في ذهاب دور الـ16 من الدوري الأوروبي.

وواصل هاري كين قائد المنتخب الإنجليزي، تألقه ضمن صفوف توتنهام وسجل هدفي الفريق في مباراة أمس، لكنه خرج قبل 10 دقائق من نهاية المباراة، وقد ظهر خارج أرضية الملعب وهو يتلقى العلاج عبر وضع الثلج على ركبته.

وبات هاري كين يتحرك بشكل أفضل مع صافرة نهاية المباراة، وقال مورينيو إنه ليس من السهل أن يتسبب شيء في إبعاد كين عن مباراة يحب خوضها.

ولدى سؤاله عما إذا كان هاري كين لائقاً للمشاركة في المباراة أمام أرسنال، قال مورينيو: أتمنى ذلك، وأعتقد ذلك. هي مباراة مهمة، المشكلات الكبيرة فقط هي التي يمكن أن تمنعه من المشاركة. لنر كيف ستكون الأمور، لكنني واثق من أنه سيكون على ما يرام.

وقدم هاري كين عرضاً مبهراً في مباراة أمس وسجل ثنائية ليرفع رصيده هذا الموسم إلى 26 هدفاً كما صنع 16 هدفاً، وقد وصفه زوران ماميتش مدرب دينامو زغرب بأنه "أستاذ كرة القدم".

وأيد مورينيو هذا التقييم، وصرح قائلاً: هو ذكي للغاية، ويقدم كرة قدم ذكية.

وأضاف مورينيو: بعض المهاجمين يسجلون الكثير من الأهداف وهذا هو الشيء الأهم في كرة القدم بالنسبة للمهاجم، هذا ما يفعله كين، لكن إلى جانب ذلك، هو يفهم كل نصيحة نقدمها له فيما يتعلق بالتمركز والتحرك، هو يفهم اللعبة بشكل جيد للغاية.

وأضاف مورينيو: يشعر بالمساحات، وينظر حوله ليرى أين يتواجد اللاعبون الآخرون، ويمكنه التأثير على المباراة. هو حقاً لاعب جيد للغاية.



