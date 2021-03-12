كيجارد ودانيلا يتصدران تحدي «دبي أيرون مان»

دبي (الاتحاد)

فاز الدنماركي دانيل بي كيجارد بالمركز الأول في فئة الرجال المحترفين من بطولة دبي للرجل الحديدي «أيرون مان»، بعدما قطع المسافة البالغة 113 كيلومترًا في ثلاث مسابقات هي السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر والدراجات الهوائية لمسافة 90 كيلومترًا والجري لمسافة 21.1 كيلومتر بزمن 03:33:02 ساعة، وبسرعة 03:18 دقيقة في الكيلومتر الواحد، تلاه البرتغالي فيليب أزيفيدو بإنهائه السباق في زمن 03:34:03 ساعة، وحل السويدي راسموس سفنينجسون ثالثاً بزمن قدره 03:34:04 ساعة

وفي فئة السيدات المحترفات فازت بطلة العالم السويسرية دانيلا ريف بالمركز الأول خلال 03:56:54 ساعة، لتستعيد بذلك دانيلا اللقب من جديد بعد أن فقدته العام الماضي وكانت قد فازت به 5 مرات من قبل، كما فازت في بطولة العالم لأيرون مان أربع مرات، وتلتها في المركز الثاني حاملة لقب العام الماضي 2020 مواطنتها السويسرية إيموجن سيموندس، التي أنهت السباق في 04:02:02 ساعة، وحلت السويدية سارة سفينسك ثالثة بإنهائها السباق خلال 04:05:17 ساعة.

وشهدت البطولة تنافس أكثر من 1000 رياضي ورياضية من 86 دولة من مختلف قارات العالم، في النسخة السادسة، من بينهم 790 مشاركا من خارج الدولة جاؤوا إلى دبي للمشاركة هذه البطولة العالمية، التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي على شاطئ أم سقيم في شارع جميرا وفي شارع القدرة وصولاً لمنطقة محمية المرموم.

وشارك 30 رياضياً ورياضية من الإماراتيين في البطولة من بينهم 27 من الرجال و4 سيدات، فيما وصل إجمالي عدد المشاركين من المحترفين في البطولة إلى 76 محترفاً ومحترفة من بينهم 60 محترفا من الرجال و16 محترفة من السيدات.