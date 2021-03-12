النصر والجزيرة.. قمة دوري سيدات اليد

رضا سليم (دبي)

يشهد دوري السيدات لكرة اليد اليوم جولة مهمة في ختام الدور الأول، حيث يلتقي النصر والجزيرة بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر في مباراة تحدد ملامح الصدارة بعدما تعادل الفريقان مع فريق العميد وفازا على فريق «دي اتش سي»، ويحصل النصر والجزيرة على نقطة واحدة من لقاء العميد و «دي اتش سي»، طبقا لنظام المسابقة بصرف النظر عن نتيجة أية مباراة، وهو ما يعني تساوي الفريقين برصيد نقطتين وستكون هذه المباراة قفزة للفريق الفائز، بحصوله على 3 نقاط بينما يتحصل الخاسر على نقطة وبالتالي سيكون الفارق نقطتين بين المتصدر والوصيف.

وتحفل مواجهات الفريقين بالندية والإثارة مع تحول النصر إلى منافس قوي على كل بطولات السيدات، حيث حقق لقب الدوري في الموسم الماضي بعد مباراة فاصلة مع الجزيرة ليحتفظ باللقب للعام الثاني على التوالي، كما فاز بكأس صاحب السمو رئيس الدولة في النسخة الأخيرة، وهو ما يشعل المواجهة بينهما بحثا عن الألقاب التي احتكرها الجزيرة لعدة سنوات، وهو ما يجعل فخر أبوظبي يسعى للعودة لمنصة التتويج مجدداً.