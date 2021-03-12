أذكياء «أمباسادور» على قمة «شطرنج المدارس»

الشارقة (الاتحاد)

سيطر طلاب مدرسة أمباسادور الخاصة بالشارقة، على المراكز الأولى في بطولة المدارس للشطرنج السريع أونلاين، التي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ضمن مبادرة «خطط وفّكر»، والتي أطلقها النادي الشهر الماضي بالتعاون مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص لنشر لعبة الشطرنج في مدارس الإمارة.

وتستهدف المبادرة والتي تعتبر الأولى من نوعها على مستوى الدولة، تعليم ما يقارب 2000 طالب وطالبة لأساسيات لعبة الشطرنج، ونشر ثقافة اللعبة بين الطلاب والطالبات واكتشاف مواهب جديدة وخلق وصناعة أبطال وبطلات، لتمثيل الإمارات في مختلف المحافل الدولية.

وجاءت نتائج البطولة التي نظمت على موقع ليتشيس الدولي بمشاركة 128 طالبا وطالبة يمثلون 32 مدرسة، وحقق سافين خان من مدرسة أمباسادور الخاصة المركز الأول، بعدما حقق العلامة الكاملة 12 نقطة من أصل 12 جولة، فيما حلّ زميله كافين سيبو بالمركز الثاني بعد حصوله على 10.5 نقطة، وجاء بالمركز الثالث محمد فيصل من المدرسة الهندية الحديثة برصيد 10 نقاط، والرابع الطالب بافان ناتاجي من مدرسة أمباسادور الخاصة، والخامس سارية عبجي من مدرسة النور الدولية، والسادس أحمد مسال من مدرسة ويس غرين الدولية والسابع الطالب أوديفار باي من مدرسة أمباسادور الخاصة وجاء زميله إحسان حبيب بالمركز الثامن والتاسع جلوريس كاريباي من مدرسة الصباح الهندية والعاشر عبدالرحمن عطوات من مدرسة النور الدولية.

وأشرف على البطولة الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والأستاذ الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس جريفاس، والمدرب الدولي الفلسطيني إحسان جواد، والحكم الدولي الفلبيني مارلون كونان وكانت اللجنة المنظمة قد خصصت جوائز بقيمة 4000 درهم للفائزين بالمراكز العشرة الأولى.

وأشاد جمال عيسى المدفع الأمين العام لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج رئيس الجهاز الفني، بالمستوى الفني للبطولة ونجاحها تنظيمياً وفنياً وقال: «ارتفاع مستوى البطولة يؤكد سلامة البناء لمستقبل اللعبة في الشارقة، ونشكر المدارس المشاركة واللاعبين واللاعبات وحكام البطولة وهيئة الشارقة للتعليم الخاص».