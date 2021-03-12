بني ياس يقتنص «النصر» في «الوقت القاتل»

مصطفى الديب (أبوظبي)

اقتنص بني ياس فوزاً غالياً على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراتهما اليوم «الجمعة» في «الجولة 20» لدوري الخليج العربي لكرة القدم، ليرفع «السماوي» رصيده إلى «النقطة 42»، ويحافظ على مركزه الثاني، فيما تجمد رصيد «الأزرق» عند 36 نقطة في المركز الرابع.

وحول بني ياس تأخره إلى فوز، حيث تقدم النصر مرتين، الأولى عن طريق مهدي عبيد في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، وتعادل بيدرو بهدف صاروخي لـ «السماوي» في الدقيقة 58، وعاد توزي للتقدم لمصلحة «العميد» في الدقيقة 69، وتعادل سلطان الشامسي مجدداً لأصحاب الأرض في الدقيقة 87، قبل أن يخطف «القائد» فواز عوانة الفوز لـ «السماوي» في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

ووجه الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس الشكر للاعبيه على الفوز، مؤكداً أن الروح القتالية تعد السبب الأساسي وراء هذا الانتصار المهم على حساب فريق قوي ومنافس، وقال: كان الأداء رائعاً والروح أروع، من أجل العودة إلى اللقاء، خاصة مع وجود سيناريوهات غريبة، بإهدار ضربة جزاء من جانب بيدرو، والتأخر في النتيجة مرتين.

وشدد على أن فريقه أصبح جاهزاً للمشاور الصعب المقبل، بمعنويات عالية بعد هذا الفوز الكبير والمستحق.

على الجانب الآخر أرجع الأرجنتيني دياز مدرب النصر الخسارة إلى عدم التركيز، وارتكاب بعض الأخطاء خلال ربع الساعة الأخير من المباراة، مشيراً إلى أن الفريقين قدما مباراة متميزة وقوية، وشدد على أن فريقه لم ينجح في الحفاظ على تقدمه مرتين، بسبب قلة التركيز في دقائق قليلة ومعدودة من التسعين دقيقة.

وعلى استاد آل نهيان، حقق العين فوراً كبيراً على الوحدة برباعية نظيفة، في «الكلاسيكو»، افتتح لابا التسجيل لـ «الزعيم» في الدقيقة 10، وأضاف كايو الهدف الثاني في الدقيقة 15، وخالد البلوشي الهدف الثالث في الدقيقة 31، قبل أن يضيف لابا هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 88، وشهدت المباراة طرد أحمد راشد لاعب الوحدة لحصوله على الإنذار الثاني، ليرفع «البنفسج» رصيده إلى 34 نقطة، وتجمد رصيد «العنابي» عند 29 نقطة.

من جانب آخر، حقق اتحاد كلباء فوزاً صعباً على الظفرة 2-1، ليكرر سيناريو الذهاب الذي انتهى بالنتيجة نفسها لمصلحة «النمور» الذي حسم مباراة اليوم بـ «النيران الصديقة»، حيث «هز» المهاجم بيدرو كوندي شباك فريقه بالخطأ، في الدقيقة 84، بعد أن تقدم الظفرة عن طريق ديوب في الدقيقة 45، إثر خطأ دفاع «النمور» الذي أدرك التعادل بهدف البرازيلي رومولو في الدقيقة 64، وبهذا الفوز عادل «النمور» رصيد الانتصارات مع الظفرة، ولكل منهما 6 مرات في اللقاء 12 بينهما، واقترب اتحاد كلباء من تحقيق رقم قياسي هذا الموسم، لأنه يقف الآن على أعتاب «الثلاثين نقطة» ببلوغه «النقطة 29»، فيما تلقى «الفارس» خسارته الثانية على التوالي، والعاشرة في الدوري، لتتضاعف معاناته، بتجمد رصيده عند «النقطة 20».