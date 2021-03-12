خلود.. إماراتية تقترب من «فار» المونديال

معتز الشامي (دبي)

تقترب خلود الزعابي، من تدوين اسمها بأحرف من نور في تاريخ كرة القدم الإماراتية، بعدما دخلت ضمن قائمة الترشيحات، لمونديال السيدات كحكمة لـ «الفار»، أو تقنية الفيديو، في تحدٍّ جديد لبنت الإمارات التي نالت الشارة الدولية، وباتت حكمة فيديو معتمدة.

وضعت لجنة الحكام في اتحاد الكرة برئاسة علي حمد خطة النهوض بقطاع التحكيم النسائي، حيث تم تطوير 10 حكمات، بينما تم انتقاء 4 منهن، للدخول للمستوى الأعلى والدولي، ومن ثم تم انتقاء خلود الزعابي ضمن الأطقم المرشحة لبلوغ مونديال السيدات لأول مرة في التاريخ الكروي الإماراتي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، يكلف حكام تقنية الفيديو من الرجال لبطولاته خلال الأعوام الأخيرة، منذ تطبيق تلك التقنية في البطولات الدولية والعالمية التابعة، إلا أن النية باتت تتجه لتكليف حكمات سيدات بتلك المهمة، ومن المتوقع أن يكون لبنت الإمارات خلود الزعابي حضور في البطولة المقبلة بعد أقل من عامين.

خالد الدوخي المدير الفني للجنة الحكام، أكد أن اللجنة وضعت مشروعاً طموحاً، يمكن أن يكون بداية لمستقبل أفضل للحكمة الإماراتية، وتم الاستقرار على تطوير وتأهيل 10 حكمات بشكل مكثف، عبر سلسلة من الدوريات المتخصصة والتدريب النظري والعملي.

وعن موقف خلود، قال: «هناك مشروع يتم تنفيذه بتأهيل الحكمة الدولية خلود الزعابي لمستوى المونديال، وكانت البداية بالسماح لها بالمشاركة في الدوريات وورش العمل الخاصة بتقنية الفيديو لحكام دوري المحترفين الرجال، وكانت آخرها في يناير الماضي، للوصول بمستواها لما يمكن أن يؤهلها لإدارة مباريات في مونديال السيدات كأول حكمة إماراتية، ولا يزال لدينا عدد من الحكمات اللاتي يمكن وصفهن بمستقبل التحكيم النسائي الذي سيتم العمل عليه بشكل أكثر تكثيفاً».

وكانت بعض الحكمات ابتعدت مؤخراً بسبب إيقاف دوري المراحل السنية، ما أثر بعض الشيء عليهن، ولكن استمرت لجنة الحكام في تطوير وتأهيل قضاة ملاعب نساء، حتى دخلت الحكمة خلود الزعابي ضمن ترشيحات «الفيفا» لمستواها الفني المرتفع وتقييماتها المميزة من قبل «الفيفا» خلال الفترات الماضية.

وعن ثقل حكمتنا المرشحة للمونديال، قال المدير الفني للجنة: «يتم تكليف خلود بإدارة مباريات في دوري تحت الـ 21 سنة، بواقع مباراة في الأسبوع، ولكن كحكمة فيديو، وذلك لاستمرار تقييمها وتطويرها فنياً، وهو ما يعد من ضمن متطلبات الترشح للمونديال، واهتمت اللجنة بهذا الجانب لدعم ممثلة التحكيم النسائي الإماراتي ضمن الأطقم الآسيوية المرشحة لنيل شرف إدارة مباريات المونديال النسائي».