الإثارة ترسم المشهد الأول في «أبوظبي الدولية للجو جيتسو»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت منافسات اليوم الأول من بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو، أحدث بطولات الاتحاد التي ينظمها باستخدام تصنيف رابطة أبوظبي الدولية للمحترفين، على صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وحضر البطولة بحضور محمد سالم الظاهري، نائب رئيس الاتحاد، وفهد علي الشامسي الأمين العام للاتحاد، وطارق البحري مدير رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، وعدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي الأندية والأكاديميات.

وأسدل الستار على منافسات اليوم الأول للبطولة، بفوز نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس بالمركز الأول برصيد 16050 نقطة، ونادي العين للجو جيتسو في مركز الوصيف برصيد 12600 نقطة، و وأكاديمية كوماندو جروب في المركز الثالث برصيد 9050 نقطة.

وحفلت منافسات اليوم الأول بنزالات حماسية بين اللاعبين واللاعبات من مختلف أنحاء العالم، من فئات الأساتذة والبالغين والشباب من حملة الحزام الأزرق، خصوصا وأن البطولة تدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمنح للفائز بالمركز الأول 600 نقطة تصنيفية عن كُل فئة، وهو ما يجعلها بالغة الأهمية بالنسبة للمحترفين.

وأكد محمد سالم الظاهري أن البطولة في نسختها الأولى أنتجت مستويات فنية رفيعة، وسلطت الضوء على مجموعة من المواهب الصاعدة وهو ما ينسجم مع استراتيجية الاتحاد الهادفة لترسيخ مكانة الدولة في هذه الرياضة وتصدير نجوم الجو جيتسو العالميين.

وأضاف: البطولة حققت أهدافها من اليوم الأول، وكانت فرصة مثالية لقياس معدلات تطور مستوى اللاعبين واللاعبات، ومدى جاهزيتهم للمشاركة في بطولتي أبوظبي جراند سلام بأبوظبي، وأبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، على نفس الصالة شهر أبريل المقبل.

شهدت منافسات اليوم الأول أداءً راقياً لأبطال الإمارات من حملة الحزام الأزرق لفئة الشباب، بينهم لاعب نادي بني ياس فراج خالد العولقي الفائز بذهبية البطولة عن فئة الشباب وزن 73 كجم، وفي فئة الشابات تمكنت الغلا فيصل الحوسني من أكاديمية بالمز الرياضية فريق 777 من تحقيق الميدالية الذهبية عن وزن 40 كجم في مشهد يؤكد تفوق بنات الإمارات على صعيد الجو جيتسو.

وتتواصل اليوم فعاليات بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو بمنافسات حاملي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود، بمشاركة لمجموعة من أبرز النجوم العالميين.

وتتميز بطولة أبوظبي الدولية للجو جيتسو باتساع قاعدة المشاركين المتوافدين من البرازيل وكولومبيا، وروسيا والأردن ومصر وسوريا وباكستان وفلسطين والسلفادور وإسرائيل وأوكرانيا وقيرغيزستان والهند وفرنسا وكندا وأذربيجان والمغرب وأفغانستان ولبنان وأوزبكستان وصربيا وأيرلندا والبحرين وإيطاليا والسويد وطاجيكستان وايران والفلبين والعراق.



