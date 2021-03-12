إيجور «سوبر هاتريك» للمرة الأولى

علي معالي (الشارقة)

بعد غياب عن التهديف 6 مباريات، منها 5 لقاءات في دوري الخليج العربي، وواحدة بالكأس، عاد البرازيلي إيجور كورونادو، ليضع بصمته، بعد صيام 540 دقيقة، ليمطر شباك خورفكان برباعية «سوبر هاتريك»، هي الأولى في مشواره، ما بين مالطا وإنجلترا وإيطاليا، وصولاً إلى دوري الخليج العربي، وتمثل «الرباعية» عودة كبيرة للاعب، ليس فقط على مستوى «الملك»، بل دخوله في المنافسة على لقب هداف الدوري، حيث أصبح الفارق مع علي مبخوت مهاجم الجزيرة والبطولة هدفين فقط «17 مقابل 15»، وهو ما يجعل السباق ملتهباً في بقية الموسم، اعتباراً من «الجولة 21».

وخلال مشواره استطاع إيجور كورونادو أن يسجل «الهاتريك» في كثير من المناسبات، والبداية في مالطا عندما لعب محترفاً مع فلوريانا، وأحرز ثلاثية في شباك حمرون سبارتاس، في المباراة التي انتهت بفوز فلوريانا 3- صفر، ضمن الجولة الرابعة موسم 2012-2013، وبلغت المحصلة الإجمالية 13 هدفاً.

والثلاثية الثانية موسم 2013-2014، مع الفريق نفسه، في شباك أياكس رباط، ضمن الجولة الخامسة للدوري، وسجل إيجور في ذلك الموسم 14 هدفاً، وفي آخر موسم له في مالطا سجل ثلاثية فريقه في شباك تشار ليونز، في محصلة تعد الأقل، حيث اكتفى بـ5 أهداف فقط.

والثلاثية الثالثة عندما لعب في باليرمو الإيطالي موسم 2017-2018 في شباك كاربي بدوري الدرجة الثانية، وفي ذكك الموسم سجل «الساحر» 9 أهداف.

ومنذ أن انتقل إيجور إلى الشارقة موسم 2018-2019، سجل هدفين في أكثر من مناسبة بالدوري، لكنه لم يسجل الثلاثية بل تخطاها هذه المرة ليحرز «رباعية»، لتكون الأولى له في مشواره الاحترافي.



