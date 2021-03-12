موتسيبي رئيساً جديداً لـ«الاتحاد الأفريقي» برعاية إنفانتينو

الرباط (أ ف ب) - زكت الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، اليوم الجمعة، في العاصمة المغربية الرباط، الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيساً جديداً خلفاً للملغاشي أحمد أحمد.

وتبوأ رجل الأعمال رئاسة الاتحاد القاري بالتصفيق لغياب منافسين، بعدما بقي مرشحاً وحيداً لهذا المنصب إثر انسحاب منافسيه الثلاثة في وقت سابق، كما تقتضي ذلك قوانين الاتحاد.

وأعرب موتسيبي في كلمة مقتضبة عقب تزكيته عن «شكره وامتنانه» لاختياره لهذا المنصب، الذي وصفه «بالتشريف الكبير».

وأضاف: أشكر أيضاً جاني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي وتشجيعاته للعمل في إطار الوحدة، لن نرفع التحديات التي تواجهنا إلا إذا كنا موحدين.

وكان إنفانتينو توصل إلى عقد اتفاق يقضي بانسحاب المرشحين العاجي جاك أنوما، السنغالي أغوستان سنغور والموريتاني أحمد ولد يحيى، بحيث يحصل الأول على منصب مستشار الرئيس والأخيران على منصبي نائبي الرئيس.

ويتولى موتسيبي قيادة الاتحاد القاري الذي يضم 54 اتحاداً وطنياً، بينما أوقف رئيسه السابق أحمد أحمد من قبل الاتحاد الدولي خمس سنوات، قلصتها محكمة التحكيم الرياضي إلى سنتين لخروقات متعلقة بـ«واجب الولاء، عرض وقبول هدايا أو مزايا أخرى، إساءة استخدام المنصب» بالإضافة إلى «إساءة إدارة الأموال».

وهو أول جنوب أفريقي يرأس الاتحاد القاري، وذلك بعد رئيسين من كل من مصر والسودان ورئيس من إثيوبيا والكاميرون ومدغشقر.

وخلافاً لرؤساء سابقين في الاتحاد القاري، قادمين من اتحاداتهم الوطنية، برز اسم موتسيبي من خلال رئاسته نادي ماميلودي صندوانز الجنوب أفريقي بطل القارة في 2016. رئس نادي مدينة بريتوريا منذ 2003، قبل إعلانه في الأيام الماضية تخليه عن منصبه لنجله، بحال فوزه في الانتخابات القارية.

بعد تزكية الرئيس الجديد اختار أعضاء الجمعية العمومية أربعة من ممثليها في مجلس الفيفا بالتزكية، أيضاً لوجود مرشحين عن كل منصب، بينهم المغربي فوزي لقجع والمصري هاني أبو ريدة عن الدول الناطقة بالإسبانية أو البرتغالية أو العربية.

إضافة إلى المالي ماموتو توري والبينيني مارتن دوشاكوس عن المنطقة الفرنكفونية، فيما يتواصل انتخاب ممثلي الاتحاد في مجلس فيفا عن المنطقة الأنغلوفونية فضلاً عن أعضاء الجهاز التنفيذي الجديد.

وأكد إنفانتينو خلال افتتاحه أعمال الجمعية العمومية على أهمية الوحدة وقيمة روح الفريق، التي رأيناها خلال الأشهر الأخيرة في أفريقيا، مضيفاً: لديكم جميعا نفس الرؤية.

وكان رئيس الاتحاد الدولي أشاد في وقت سابق بالتوافق حول موتسيبي قائلاً: أهنأ الرجال الأربعة هنا لقد جعلوا المستحيل ممكناً. أظهروا أنه من الممكن العمل كفريق واحد وراء مشروع، برنامج، رؤية، وهي رؤية لمشروع دفع كرة القدم الأفريقية إلى القمة العالمية.

وانتقد البعض التوافق الذي شارك برعايته رئيس الاتحاد المغربي لقجع لانتقادات البعض، فشبّه الليبيري موسى بيليتي، عضو اللجنة التنفيذية السابق في كاف، إنفانتينو بالملك البلجيكي السابق ليوبولد الثاني الذي كان رئيساً وملكاً مطلقاً للكونغو بين 1885 و1908»، مضيفاً أن إنفانتينو يستمرّ بالتأكيد أنه العدو الأول للكرة الأفريقية.