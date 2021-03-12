لايبزج يعلن تعاقده مع «وحش أياكس»

لايبزج (د ب أ)

أعلن نادي لايبزج الألماني اليوم تعاقده مع المهاجم الهولندي الموهوب بريان بروبي بعقد يستمر حتى عام 2025، وذلك اعتباراً من الموسم المقبل.

وينضم بروبي «19 عاماً» إلى لايبزج في صفقة انتقال حر قادماً من أياكس الهولندي، والذي صعد اللاعب من أكاديميته.

وسجل بروبي الملقب بالوحش مشاركته الأولى مع الفريق الأول لأياكس في أكتوبر، وقد سجل هدفاً للفريق في المباراة التي فاز فيها على يانج بويز السويسري 3/ صفر أمس الخميس في ذهاب دور الـ 16 ببطولة الدوري الأوروبي.

كما توج بروبي مع منتخب تحت 17 عاماً بلقب البطولة الأوروبية مرتين، وقد نال إعجاب العديد من الأندية.