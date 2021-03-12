يورنتي.. تألق يعكس فلسفة سيميوني

مدريد (أ ف ب)

يأمل أتلتيكو مدريد الطامح في تحقيق لقبه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم منذ عام 2014، إلى مواصلة انتصاراته عندما يحل ضيفاً على خيتافي السبت، فيما يسعى برشلونة "الجريح" أوروبياً وريال مدريد مواصلة ضغطهما، عندما يستضيف الأول هويسكا الأخير الإثنين، والثاني إلتشي السبت ضمن المرحلة 27.

خرج أتلتيكو من "مصيدة" أتلتيك بلباو فائزاً 2-1 في مباراته المؤجلة من المرحلة 18 الأربعاء، ليعزز صدارته مع 62 نقطة ويتقدم بفارق 6 نقاط عن وصيفه برشلونة (56) و8 عن "جاره" اللدود ريال (54).

ويدين أتلتيكو بفوزه الـ19 هذا الموسم والثاني في مبارياته الثلاث الأخيرة بعد انتهاء "ديربي" العاصمة أمام ريال بالتعادل 1-1، إلى لاعبه ماركوس يورنتي صاحب هدف التعادل قبل ثوان من نهاية الشوط الأول، فيما أطلق زميله المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز "رصاصة الرحمة" من ركلة جزاء مع بداية الثاني، معززاً مركزه الثاني في ترتيب الهدافين مع 18 في 23 مباراة.

أطلق يورنتي مسيرته أوروبياً في الموسم الماضي بهدفيه في مرمى ليفربول في مسابقة دوري أبطال أوروبا مع تمريرة حاسمة لالفارو موراتا وقاد فريقه للفوز 3-2 في "أنفيلد".

بعد 12 شهرا، سجل يورنتي 9 أهداف ومرر 8 كرات حاسمة في "لا ليجا" ليساهم في 17 هدفاً، ولا يتقدم عليه سوى قائد برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله سواريس ومهاجم مدريد الفرنسي كريم بنزيمة.

ويُعتبر يورنتي القوة الدافعة لـ"أتلتي" هذا الموسم بفضل نشاطه وحيويته ونكران الذات وتمركزه ودقته، في أفضل شهادة لفلسفة المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني والعمل الجماعي للفريق.

كال سيميوني المديح للاعبه هذا الأسبوع وقال: لمدة عام كان ماركوس مثالاً للجهد المبذول، مضيفاً: وصل إلى النادي، لم يكن ضمن التشكيلة الأساسية للفريق، ولا حتى على مقاعد البدلاء، ولكنه ظل يتدرب وبذل الجهد للوصول إلى حيث ما أراد وقد تمكن من القيام بذلك".

وبالفعل "حارب" يورنتي لسنوات، وتحديداً منذ انضمامه إلى أكاديمية ريال في سن 13 عاماً وحلمه باللعب للفريق الأول، غير أن الفرص والثقة وقفت ضد طموحاته.

وبعد عام على سبيل الإعارة مع ألافيس، عاد إلى ريال ليغادره سريعاً في 2019 إلى أتلتيكو مقابل 40 مليون يورو.

حينها بدا المبلغ مرتفعاً للاعب وسط يُصارع لخوض المباريات، ولكن بعد عامين صقل أتلتيكو أحد أخطر المهاجمين في أوروبا، وفي سن 26 عاماً يبدو يورنتي على أهبة الاستعداد لارتداء قميص منتخب بلاده في كأس أوروبا الصيف المقبل.

قرّب الفوز على بلباو رجال سيميوني من حلم الفوز باللقب ومنحهم جرعة من الثقة إضافية لمواجهة أمام خيتافي، تُعتبر على الورق سهلة خصوصاً أن أتلتيكو يتسلح بأفضل خط دفاع في الدوري، حيث لم تهتز شباكه سوى 18 مرة في 26 مباراة، وبثاني أفضل خط هجوم مع 50 هدفا خلف برشلونة (57).



