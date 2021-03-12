بالتجارب الشتوية.. «الفورمولا-1» تنطلق بين هيمنة هاميلتون وعودة فيراري



المنامة (أ ف ب)

تخوض فرق «الفورمولا-1» التجارب الشتوية لفترة 3 أيام على حلبة صخير البحرينية، بدءا من اليوم الجمعة، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد وللوقوف حول جهوزيتها في الفصل الأخير قبل الاستحقاق المنتظر.

ومع انطلاق الموسم يتكرر السؤال حول إمكانية إيقاف هاميلتون ومرسيدس؟، حيث يخوض البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس هذا العام مرة جديدة بلباس البطل الذي لا يقهر، بعدما عادل ابن الـ 36 عاماً رقم الأسطورة الألماني ميكايل شوماخر بفوزه بلقبه السابع في العام الماضي.

وسيكون "السير" هاميلتون مرة أخرى المرشح الأبرز للفوز باللقب للعام الخامس توالياً، وتحطيم الرقم القياسي لعدد الألقاب عند السائقين في تاريخ رياضة السيارات مع تاج ثامن، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا الإنجاز، وفي حال تحقق، لن يكون العامل الحاسم في واقع متابعة مسيرته على الحلبات أو اعتزاله في عام 2022.

قال هاميلتون الفائز بـ 95 جائزة كبرى، وهو رقم قياسي: دخلت معترك السباقات لأني احب التسابق واعتقد أن ذلك سيكون دائماً في صلب ما أقوم له.

بالنسبة لمدير مرسيدس النمساوي توتو وولف، وعلى الرغم من الفوز بسبعة القاب متتالية للصانعين، ما زال فريق "الأسهم الفضية" يملك "الحماس ذاته، الجوع والشغف" كما كان عند وصوله في عام 2013.

لا شك أن هذه الكلمات سيكون لها أثارها السلبية عند فريقي ريد بول وفيراري خصوصاً الأخير الذي فقد البريق في عام 2020 المذل، الذي يعد الأسوأ في تاريخ فيراري منذ 40 عاماً، لكن الحظيرة الإيطالية تؤمن أن السيارة الجديدة "أس أف21" باتت جاهزة من أجل إعادة الثقة على الحلبات وفي نفوس رجال مقر "الحصان الجامح" في مارانيلو.

ومع رحيل بطل العالم أربع مرات الألماني سيباستيان فيتل واستبداله بالإسباني كارلوس ساينز الابن، وتفجر قدرات الموهبة الصاعدة شارل لوكلير من موناكو، يؤكد الفريق "الأحمر" انه تعلم من الدروس السابقة ومن عام مخيب للآمال "سيجعلنا أقوى".

غير أن الواقعية هي الكلمة التي يجب أخذها بعين الاعتبار، خصوصاً عندما مع ما قاله مدير الفريق ماتيا بينوتو الذي استبعد إمكانية مقارعة مرسيدس، معللاً ذلك بأن الفريق ركز جهوده على تطوير سيارة 2022، عام دخول القوانين الجديدة حيز التنفيذ.

أكد بينوتو على اعتقاداته بالقول "الفارق مع المتصدرين كان كبيرا"، مضيفا "هو شيء لا يمكننا أن نصححه في فصل شتاء واحد".



