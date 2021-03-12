القاسمي يفتتح بطولة كأس رئيس الدولة للجولف

أبوظبي (الاتحاد)

افتتح معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس الاتحادين الإماراتي والعربي للجولف، صباح اليوم، منافسات بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجولف، والمقامة برعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، بملعب نادي أبوظبي للجولف في العاصمة أبوظبي.

وتشهد البطولة مشاركة 100 لاعب ولاعبة من الرجال والفتيات وجميع المراحل السنية، إلى جانب قيادة اللعبة وروادها وأولياء الأمور، يتنافسون للفوز بلقب النسخة التاسعة للبطولة برعاية بنك «اتش أس بي سي» للعام التاسع على التوالي.

وانطلقت المنافسات بفئتي الرجال والشباب والناشئين والفتيات، وسط الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية حفاظاً على سلامة جميع المشاركين والقائمين على البطولة، التي تتواصل اليوم بمشاركة أكثر من 30 لاعباً ولاعبة ممن لا تتجاوز أعمارهم الـ12 ربيعاً، وهم من ضمن مشروع البرنامج الوطني للصغار الذي أطلقه اتحاد اللعبة لتوسيع القاعدة ونشر اللعبة بين هذه الفئة السنية.

وتحمل نسخة 2021، إقامة المنافسات ضمن مسابقة «الكروس» و«الصافي» بالصورة المعتمدة في البطولات العربية والخليجية عامة، لكل من فئات الرجال والفتيات، والشباب والناشئين، هذا بالإضافة إلى تخصيص اتحاد الجولف لمسابقات تنافسية تشجيعية مرتبطة بالضربات للأفضل والأطول والأقرب إلى الحفر، على مضمار ملعب نادي أبوظبي للجولف.