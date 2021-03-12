«الفاصلة» تحسم لقب السلة بين شباب الأهلي والشارقة



علي معالي (دبي)

تشهد صالة نادي شباب الأهلي في الثامنة من مساء غدٍ السبت، تحديد بطل النسخة 44 من بطولة دوري رجال السلة بالمباراة الثالثة والفاصلة بين شباب الأهلي والشارقة، بعد فوز الفرسان في الذهاب والملك في الإياب، مما يفرض اللجوء لمباراة ثالثة فاصلة وفق اللائحة، لتحديد بطل موسم 2020/ 2021، وتمثل المباراة قمة من نوع خاص في ظل الظروف المتغيرة التي جرت بالمباراتين الأخيرتين سواء على المستوى الفني والخططي وكذلك تأثر بعض اللاعبين بالإصابات الطارئة.

وينتظر أن تكون المباراة غاية في القوة والندية، باعتبارها النهائي الثاني على التوالي بين الفريقين، حيث استطاع الملك التفوق في نهائي الموسم الماضي، واستعاد لقباً غاب عنه منذ سنوات طويلة.

ولقب الليلة يحمل رقم 44 في تاريخ المسابقة التي انطلقت عام 1977، وشهدت هذه البطولة على مدار تاريخها الكثير من المحطات الصعبة ما بين ارتفاع المستوى والانخفاض، في عدد الفرق المشاركة لدرجة تواجد 5 أندية فقط في أحد المواسم، بينما يشهد الموسم الحالي مشاركة 10 أندية وظل السباق ملتهباً حتى محطة الليلة.

ويعول شباب الأهلي لاستعادة لقبه على نخبة من لاعبي المنتخب، بجانب المحترفين الأجانب، يتقدمهم الأشقاء، سعيد ومحمد مبارك، ومحمد وأحمد عبداللطيف، وقيس عمر، وصانع الألعاب الأميركي براندون تريتش صاحب معدل 23 نقطة في المباراة الواحدة، ولاعب ارتكاز المنتخب الألماني مايك زاكير جون «210 سم».

وعلى الطرف الأخر، يتسلح المدرب الوطني عبد الحميد إبراهيم، للحفاظ على لقب البطولة وحصد اللقب الثامن تاريخياً للشارقة في الدوري، على الدوليين جاسم محمد، وعمر خالد، والمتألق راشد ناصر، بجانب الأميركي تايلور ويلكرسون الذي سبق له الفوز مع الشارقة بثنائية دوري أبطال الخليج 2018 و2019،بجانب دوري الموسم الماضي، في حين يغيب مواطنه جوستن برونيل للإصابة.

وكانت المباراة الأخيرة في الإياب قد شهدت تألق عبدالحميد إبراهيم مدرب الشارقة في إدارته للمباراة مقابل الأخطاء الكبيرة التي وقع فيها المدرب الإيطالي لشباب الأهلي، وعاب المواجهة الأخيرة الشق الدفاعي القوي من الفريقين مما أثر على الجانب الهجومي لتخرج يومها المباراة بنتيجة 72/ 70 للملك وهي نسبة تهديفية ضعيفة من الفريقين الكبيرين.



