مهرجان سباقات منصور بن زايد يتألق في السعودية

الرياض (الاتحاد)

توج الجواد «أيهم عذبة» لمربط حكاية، بإشراف محمد العنزي، وقيادة أحمد الطيار، بلقب الشوط الرئيس لكأس سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أقيم أمس، بميدان الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود للخيل العربية في العاصمة السعودية الرياض.

وشهد حفل السباق مشاركة قياسية بلغت «72» خيلاً من الخيول العربية الأصيلة، وشهدت الأمسية نجاحاً غير مسبوق لفعاليات النسخة الأولى.

وتقام السباقات، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضمن مبادرات المهرجان امتدادًا للتعاون المستمر بين السعودية والإمارات في سباقات الخيل العربية الأصيلة.

وجاء فوز «أيهم عذبة» ابن «منجز» بكأس الشوط السادس والرئيس لمسافة 1800 متر المخصص للخيول العربية في سن أربع سنوات، والبالغ جائزته 80.000 ريال سعودي، بعد أن تخطي بمهارة منافسيه في الرميات الأخيرة، ومسجلاً 2:00:19 دقيقة.

وخطف الجواد «نبيل الخالدية الثاني» لمتعب حمد آل رشيد، وبإشراف هادي آل رشيد، وبقيادة فريدة من الفارس عادل الفريدي نجومية الشوط الأول لمسافة 1400 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة «مفتوح» عمر 3 سنوات فقط، ومسجلاً 1:30:91 دقيقة.

وفرض الجواد «جازم عذبه» لمحمد علي آل مزوي، وبإشراف نفس المالك أسلوبه، ليتفوق ببراعة وبفارق مريح في كأس الشوط الثاني لمسافة 1400 متر، للخيول العربية الأصيلة «مبتدئه» عمر 4 سنوات فقط، ومسجلاً 1:33:16 دقيقة.

أحمد الطنيجي ومرشد الرميثي خلال مراسم التتويج بالشوط الرئيس (من المصدر)

وحصدت الفرس «مليحة سيالة» لمربط سيالة، بإشراف ريعان البراهيم، وقيادة فهد الجبر، كأس الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، مسجلة فوزها الخامس بعد أداء استثنائي، وبزمن 1:47:58 دقيقة.

وحقق الفارس عادل الفريدي ثنائية، حين قاد «نوفل الخالدية» لإسطبلات الخالدية، بإشراف مطلق بن مشرف، لفوز بفارق كبير في سباق كأس الشوط الرابع لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول العربية الأصيلة سعودية الأصل والمنشأ، ومسجلاً 2:01:82 دقيقة.

وخطف الفارس عبد الله الراشد على صهوة المهرة «شارقة الخالدية» لمربط الرياض، بإشراف فهد العريني، وبعد مجهود خارق طوال مجريات السباق، فوزاً صارخاً بكأس الشوط الخامس لمسافة 1800 متر، المخصص للخيول العربية، ومسجلاً 2:01:56 دقيقة.

شهد السباق وتوج الفائزين أحمد محمد الطنيجي، نائب سفير دولة الإمارات في السعودية، بحضور الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز آل سعود المشرف العام لمهرجان الأمير سلطان بن عبد العزيز العالمي للجواد العربي، ومرشد أحمد الرميثي القنصل العام للدولة في السعودية، صالح النعماني من مراسم وتشريفات السفارة، وعدد من المسؤولين وملاك الخيول المشاركة في السباق.

ونقلت «قناة الرياضية السعودية» مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة على الهواء مباشرة، من خلال إقامة استوديو تحليلي للسباق الذي شهد إقامة 6 أشواط مثيرة.