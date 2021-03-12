فيدرر ينضم إلى نادال في قائمة المنسحبين من «تنس دبي»

برلين (د ب أ)

أعلن نجم التنس السويسري المخضرم روجيه فيدرر، انسحابه من المشاركة في بطولة دبي الدولية للتنس التي تنطلق منافساتها يوم الأحد المقبل ، وذلك بعد أن عاد إلى الملاعب، بعد فترة غياب طويلة، عبر المشاركة في بطولة قطر المفتوحة.

وأبدى فيدرر سعادته بالأداء الذي قدمه لدى العودة إلى البطولات التابعة للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، وذلك بعد غياب دام 14 شهراً، حيث خضع لعملية جراحية في الركبة.

وتغلب فيدرر «39 عاماً» على البريطاني دان ايفانز في دور الـ16 لبطولة قطر، ولكنه خسر أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في دور الثمانية.

وقال فيدرر عقب المباراة إنه كان يأمل بالتأكيد في مواصلة مشواره بالبطولة، لكنه في الوقت نفسه سعيد بأنه سيحصل على بعض الراحة.

وأضاف أنه سعيد بالأداء الذي قدمه في مباراة دور الثمانية، وكذلك مباراة دور الـ16، وبالعودة إلى منافسات بطولات المحترفين والمشاركة في بطولة قطر.

وقال: هي عودة إيجابية حقاً بالنسبة لي، أنا سعيد لأنني تمكنت من خوض مباراتين متتاليتين من ثلاث مجموعات أمام لاعبين بارزين. هذه خطوة مهمة إلى الأمام بالنسبة لي.

لكن فيدرر أعلن بعدها أنه قرر العودة إلى التدريبات والتمهل، بشأن بطولته الثانية هذا الموسم، وقد أعلن الانسحاب من المشاركة في بطولة دبي، وجاء ذلك في أعقاب إعلان النجم الإسباني رافاييل نادال عدم المشاركة للإصابة في الظهر.

وقال فيدرر عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي: كان أمراً رائعا أن أعود إلى بطولات الرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين، أحببت كل لحظة لعبت خلالها في الدوحة، أتقدم بالشكر إلى الفريق الذي ساعدني حتى وصلت إلى هنا.

وأضاف: قررت أنه من الأفضل أن أعود إلى التدريبات الآن، وبالتالي، قررت الانسحاب من بطولة دبي.

تجدر الإشارة إلى أن فيدرر توج بلقب بطولة دبي ثماني مرات، كان آخرها في عام 2019 عندما تغلب على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس في النهائي.



