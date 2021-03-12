إدارة الفجيرة تشكو التحكيم

فيصل النقبي (الفجيرة)

أصدرت إدارة الفجيرة بياناً عبر موقعها الرسمي، تعلن من خلاله التقدم بشكوى رسمية إلى اتحاد كرة القدم، ضد لجنة الحكام وطاقم مباراة «الذئاب» أمام الوصل في «الجولة 20» لدوري الخليج العربي، بسبب القرارات التحكيمية التي أضرت بالفريق، وفق ما جاء في البيان.

وذكر بيان النادي الأخطاء التي وقع بها طاقم المباراة، بقيادة الحكم أحمد عيسى درويش، والتي كلفت الفجيرة النقاط الثلاث، كما حمّلت الإدارة المسؤولية لرابطة المحترفين على إهدار جهود الفريق في الدوري، بسبب مستوى التحكيم المتدني والهزيل.