فاران: زيادة الراتب أو الرحيل من ريال مدريد!

أنور إبراهيم (القاهرة)

يفكر الفرنسي رافائيل فاران لاعب ريال مدريد الإسباني، بجدية شديدة في مستقبله، وربما يرحل عن «الملكي» في «الميركاتو الصيفي» المقبل، إذا لم يتوصل إلى اتفاق مع إدارة ناديه، بشأن تمديد عقده وزيادة راتبه. وكشف موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن فاران يحظى باهتمام نادي مانشستر يونايتد، الذي سبق له أن سعى منذ عامين للحصول على خدماته، ولكن اللاعب قرر في نهاية المطاف البقاء في «السانتياجو برنابيو».

وينتهي عقد فاران في «صيف 2022»، ويبدو إن ريال مدريد لا ينوي تجديد عقده، في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي، بسبب «جائحة كورونا» التي ضربت ميزانيات الأندية في مقتل.

وأوضح الموقع إن الظروف الصعبة للنادي دفعت فاران للتفكير في الرحيل، لشعوره بأنه لن يحصل على عقد جديد، يمنحه ميزة زيادة جوهرية في راتبه، وإذا استمر الوضع على هذا الحال، من دون التوصل إلى اتفاق بين النادي واللاعب، بضعف موقف ريال مدريد فيما يتعلق بمفاوضات بيعه، إذ إنه كلما مر الوقت، بمقدور فاران أن يتفاوض مع أي أندية أخرى، قبل 6 أشهر من موعد انتهاء عقده، وبالتحديد سيكون له حق التفاوض اعتباراً من يناير 2022، وفي هذه الحالة قد يضطر النادي إلى الإسراع ببيعه بأي ثمن بدلاً من رحيله المجاني في «صيف 2022». وعلم موقع جول إن مانشستر يونايتد يسعى لضم قلب دفاع يلعب إلى جوار هاري ماجواير، وإذا ما أصبح فاران متاحاً، سيتشجع «الشياطين الحمر» ويتفاوضون معه.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة آس الإسبانية إن إدارة الريال أبدت استعدادها للاستماع إلى العروض المقدمة لنجم قلب الدفاع فاران، مشيرة إلى إن نية اللاعب تتجه للعب في «البريميرليج»، من دون أن تحدد اسم النادي.

يذكر أن رافائيل فاران الذي يكمل 25 أبريل المقبل 28 عاماً، يلعب لريال مدريد منذ 2011، بعد عام قضاه في لانس الفرنسي، وحقق مع «الملكي» بطولة «الليجا» 4 مرات وكأس ملك إسبانيا مرة واحدة، والسوبر الإسباني 3 مرات، ودوري الأبطال «الشامبيونزليج» 4 مرات، والسوبر الأوروبي 3 مرات، وكأس العالم 4 مرات.



