راموس: روحي فداء لريال مدريد

أنور إبراهيم (القاهرة)

شدد الإسباني سيرجيو راموس قلب دفاع وقائد ريال مدريد، على أنه قادر على اللعب لـ 5 سنوات أخرى، معترفاً بأن موقفه التعاقدي مع «الملكي» لم يحسم حتى الآن.

وينتهي عقد راموس في الصيف المقبل، وينتظر عدد غير قليل من الأندية الأوروبية الكبيرة، على أمل الحصول على خدماته مجاناً، لأنه سوف يغادر «السانتياجو برنابيو»، إذا لم يطرأ أي تغيير في الموقف بالنسبة للمفاوضات مع فلورنتينو بيريز رئيس النادي.

وفي لقاء مع الصحفيين الإسبان، قال راموس «34 عاماً»: كنت أود أن أطلعكم على شيء جديد، فيما يتعلق بتجديد عقدي هنا، ولكن ما زال كل شيء كما هو، وكل ما أفكر فيه حالياً، هو أن أعود إلى الفريق، وأنهي الموسم على أفضل ما يكون.

راموس لم يلعب منذ 14 يناير الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها، وتطلبت تدخلاً جراحياً في ركبته.

وأضاف: على أي حال أنا لست قلقاً، وفي منتهى الهدوء، وكل ما أفكر فيه حالياً، هو أن أعود إلى الملاعب، وأن أحقق بطولة مع الفريق، وليس من السهل على المرء أن يحظى بإعجاب كل الناس، ولكن هناك شيء لا يمكن لأي أحد أن يمحوه من الذاكرة، وهو كل ما حققته من انتصارات وبطولات مع «الملكي»، والكل يعرف إنني رجل حقيقي، وأمين وماهر ولا أدخر جهداً في خدمة الفريق، ولا أقول سوى الحقيقة، وإنني مستعد دائماً لتقديم روحي فداءً لشعار النادي الملكي.

وقال: يجب أن يتم الحكم على اللاعب، على أساس عطائه وأدائه وفورمته مع الفريق، وليس أي شيء آخر، وأقول لكم جميعاً إنني أستطيع أن ألعب 5 سنوات أخرى، على أعلى مستوى احترافي، لأن عقليتي ستساعدني على الاستمرار، طالما ليست هناك إصابات خطيرة.

وعلم موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال يراقب اللاعب بو توريس مدافع فياريال تحسباً لإمكانية رحيل راموس، وإن كانت أغلب التكهنات ما زالت تتمحور حول بقاء قائد الفريق الملكي في «السانتياجو برنابيو».



