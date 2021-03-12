الشارقة يختبر وصافة «دوري 21» أمام خورفكان

معتصم عبدالله (دبي) تتصدر مواجهة العين «المتصدر» وضيفه الوحدة «الثالث» المقررة مساء بعد غد «الأحد»، على ستاد خليفة بن زايد بالعين واجهة «الجولة 20» لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، والتي تنطلق غداً «السبت»، بإقامة أربع مباريات، تجمع خورفكان والشارقة، الجزيرة وحتا، الوصل والفجيرة، شباب الأهلي وعجمان، على أن تستكمل «الأحد»، بإقامة ثلاث مباريات تجمع إلى جانب كلاسيكو «الزعيم» و«العنابي»، النصر وبني ياس، الظفرة واتحاد كلباء.

وستكون وصافة الشارقة الحالية لترتيب الدوري برصيد 39 نقطة، خلف العين المتصدر برصيد 44، في اختبار مضيفه خورفكان صاحب المركز الـ 11، على ستاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، ويعول «الملك» على قوته الهجومية الضاربة التي أهلته لاحتلال صدارة الأقوى هجوماً برصيد 43 هدفاً أمام «النسور» المنتشي بفوزه في الجولة الماضية على الظفرة 5-2.

ويتطلع شباب الأهلي «الرابع» والعائد بانتصار عريض أمام الجزيرة 5-1، إلى مواصلة سلسلة نتائجه الإيجابية في مباراته أمام عجمان «الثامن»، وكان التعادل الإيجابي 2-2 حسم مباراة الفريقين، في الدور الأول على ملعب عجمان باستاد راشد بن سعيد.

ويستضيف الوصل «السابع» والمتعثر بالخسارة، في جولتين على التوالي أمام قطبي العاصمة الوحدة 1-3 والعين 1-2، نظيره الفجيرة «التاسع»، والباحث بدوره عن انتصاره الخامس في الدوري، ويأمل الجزيرة المتعثر بالخسارة الأكبر في سجله أمام شباب الأهلي 1-5، في الجولة الماضية تضميد جراحه على حساب ضيفه حتا صاحب المركز 12.