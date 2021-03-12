الجزيرة يحصد المكاسب بأقل مجهود وسط «الإعصار»

مراد المصري (دبي)

خرج الجزيرة من مواجهة الإعصار الحتاوي بالمكاسب المطلوبة، وسط تقديمه أقل مجهود، مقارنة بمباريات سابقة، لكنه عرف كيف يخطف الانتصار بهدف على حتا، ليضمن صدارة ترتيب دوري الخليج العربي لكرة القدم لجولة جديدة.

واكتفى «فخر أبوظبي» بالهدف الذي أحرزه خلال الشوط الأول، ليخرج في النهاية بشباك نظيفة، ويطمئن على جاهزية لاعبيه العائدين بعد غياب، وأبرزهم الثلاثي عبدالله رمضان، وخلفان مبارك، والحارس علي خصيف الذي لعب دوراً كبيراً في الفوز.

وأكد الجزيرة أنه صاحب الأفضلية أمام حتا، بالفوز عليه في جميع المباريات الستة التي جمعتهما بدوري الخليج العربي، رافعاً رصيده إلى 15 هدفاً، مقابل استقبال 3 أهداف فقط، لكنها المرة الأولى التي لا يسجل فيها هدفين أو أكثر، فيما واصل علي مبخوت زيارة شباك «الإعصار» للمرة السابعة، في آخر 6 لقاءات.

وأكد «فخر أبوظبي» أنه صاحب السجل التهديفي الأفضل هذا الموسم، بعدما رفع رصيده إلى 50 هدفاً، بفارق 10 أهداف كاملة عن صاحب المركز الثاني شباب الأهلي، علماً أنه سجل للمباراة السابعة على التوالي في الدوري، وهو الذي غاب عن التسجيل في مباراتين فقط من أصل 20 إلى الآن.



