روما وتوتنهام وأرسنال على أعتاب ربع نهائي «يوروبا ليج»

لندن (أ ف ب)

وضعت أندية روما الإيطالي، وتوتنهام الإنجليزي، وجاره أرسنال، قدماً في ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» لكرة القدم، وتقام مباريات الإياب الخميس المقبل.

في المباراة الأولى، تابع روما صحوته في الآونة الأخيرة، وحقق فوزه الثالث توالياً في مختلف المسابقات، عندما أكرم وفادة ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني بثلاثية نظيفة.

وحسم روما نتيجة الشوط الأول بهدف سجله لورنتسو بيليجريني في الدقيقة 23، إثر تلقيه كرة داخل المنطقة، فتابعها بخارج قدمه اليمنى داخل المرمى الخالي.

وعزز المصري الأصل ستيفان الشعراوي، بديل الإسباني بدرو، تقدم فريق العاصمة بهدف ثان بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة، إثر تمريرة من الإسباني الآخر بورخا مايورال في الدقيقة 73، وعزز جانلوكا مانشيني تقدم أصحاب الأرض بالهدف الثالث بضربة رأسية من مسافة قريبة مستغلاً رأسية لبراين كريستانتي في الدقيقة 77.

وفي الثانية، قاد المهاجم الدولي هاري كين فريقه توتنهام إلى قطع شوط كبير نحو ربع النهائي، عندما سجل له ثنائية الفوز على دينامو زغرب الكرواتي «2-صفر».

ومنح كين التقدم للنادي اللندني مستغلاً كرة مرتدة من القائم الأيسر، إثر تسديدة للأرجنتيني إريك لاميلا تابعها بيمناه داخل المرمى الخالي في الدقيقة 25.

وأشرك مدرب توتنهام البرتغالي جوزيه مورينيو الثلاثي الويلزي جاريث بيل والبرازيلي لوكاس مورا والهولندي ستيفن بيرخويين دفعة واحدة مكان لاميلا والدولي الجنوبي هيونج مين سون وديلي ألي في الدقيقة 64،

وعزز كين التقدم بعد ست دقائق من دخولهم بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة في الدقيقة 70.

وفي الثالثة، عاد أرسنال بفوز ثمين من أرض مضيفه أولمبياكوس اليوناني 3-1، ومنح الدولي النرويجي مارتن أوديجارد المعار من ريال مدريد الإسباني التقدم لأرسنال بتسديدة قوية بيسراه من خارج المنطقة، فشل الحارس البرتغالي جوزيه سا في إبعادها لتعانق شباكه في الدقيقة 34.

وأدرك الدولي المغربي يوسف العربي التعادل بتسديدة قوية رائعة من خارج المنطقة على يسار الحارس الألماني بيرند لينو في الدقيقة 58.

ومنح المدافع البرازيلي جابريال التقدم لأرسنال برأسية من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من مواطنه ويليان في الدقيقة 79، قبل أن يعزز البديل الدولي المصري محمد النني بالهدف الثالث، بعد ثلاث دقائق من دخوله مكان ويليان، بتسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة أبعدها الحارس بيسراه وارتطمت بالقائم الأيسر وعانقت الشباك في الدقيقة 85.



