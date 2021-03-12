شاهد رياضة.. ضربات نادرة لكنها «خارقة»!

عمرو عبيد (القاهرة)

يخوض فولهام مواجهة صعبة جداً، أمام العملاق المتصدر، مانشستر سيتي، في «الجولة 28» من «البريميرليج»، ويجاهد «الأبيض» للهروب من «مثلث الهبوط»، حيث يحتل «المركز 18»، في قاع جدول الدوري الإنجليزي، لكنه أصبح قريباً من «المركز 15»، على سبيل المثال، بفارق 4 نقاط فقط، وإذا كان فولهام استطاع إسقاط «حامل اللقب»، ليفربول، في المباراة الماضية، فإنه يُدرك مدى صعوبة تكرار ذلك أمام «البلومون»، القابض على الصدارة بكل قوته، لكن عشاق «الأبيض» ربما يبحثون عن بطل من نوع خاص، يسجل لهم أهدافاً إعجازية، تقودهم للبقاء، على وقع خطوات النجم الإنجليزي السابق، جون هارلي، صاحب هدف تاريخي للفريق، لا ينساه أحد على الإطلاق، رغم مرور 18 هدفاً على تسجيله.

وإذا كان الحديث لم يتوقف عن «صاروخ» ميسي الرائع، الذي سكن مرمى باريس سان جيرمان، في إياب دور الـ16 من دوري الأبطال، فإن الهدف الذي أحرزه الظهير الأيسر، هارلي، في شباك أستون فيلا، خلال موسم 2002-2003، يفوق ما قام به «البرغوث» في كل شئ، حيث كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق، قبل أن ترتد الكرة من هجمة لفريق فولهام، متجهة نحو منتصف الملعب، وظن الجميع أن الظهير الأيسر القادم من الخلف بسرعة عالية، يريد اللحاق بالكرة وإعادتها إلى الثلث الهجومي لمصلحة فريقه، لكن هارلي المندفع بقوة، أطلق صاروخاً خارقاً من مسافة تقارب 40 ياردة، بضربة نادرة من لاعب لم يسجل إلا نادراً، وانطلقت الكرة لتخترق حاجز السرعة العادية، ومرت فوق رأس الحارس الفنلندي، بيتر إنكلمان، الذي لم يفق من «الصاعقة»، إلا بعد أن هزت شباكه، والغريب أن جون هاري سجل هدفاً رائعاً آخر، بعد عام واحد فقط، عندما كان لاعباً معاراً إلى وستهام، حيث اقتنص كرة مماثلة، لكنه تقدم بها هذه المرة، ليمر من لاعبين في صفوف المنافس، شيفيلد يونايتد، الذي أنهى إعارته له قبل أشهر قليلة، وفي أولى مشاركاته أمام «السيوف»، أطلق قذيفة من مسافة 25 ياردة، لتسكن أقصى الزاوية اليسرى العليا لمرمى الحارس الأيرلندي، بادي كيني، الذي لم يحرك لها ساكناً.