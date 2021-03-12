شباب الأهلي.. رقم قياسي بـ «10 تعادلات»

رضا سليم (دبي)

تصدر شباب الأهلي مشهد التعادلات، في دوري الخليج العربي، بعد «المرة العاشر» هذا الموسم، وهو ما يمثل رقماً قياسياً، إلا أن الفريق سبق وأن حقق هذا الرقم من التعادلات، خلال موسمين، الأول 1981-1982، والثاني 2017-2018، ويتبعه الوحدة «8 تعادلات»، إلا أن «النقطة» التي خرج بها «الفرسان» أمام عجمان في «الجولة 20» بطعم الخسارة، خاصة أنه لم يتقدم خطوة في الترتيب، ولو فاز باللقاء لتحرك من «الخامس» إلى «المربع» ولو مؤقتاً!

ولم يختلف «طعم المر» بالنسبة لـ «البرتقالي»، لأن الفريق لم يفض الشراكة مع الفجيرة الذي نجح هو الآخر في التعادل مع الوصل، ويستمر التساوي برصيد 11 نقطة لكل منهما، وما زال موقف عجمان صعباً في «دوامة الهبوط».

في الوقت الذي انضم البرازيلي جارديل لاعب «البرتقالي» إلى قائمة المصابين بالرباط الصليبي هذا الموسم، ليخرج من القائمة، وبات أمام النادي البحث عن بديل، خاصة أن اللوائح تسمح بتسجيل أجنبي بدلاً من المصاب، إلا أن الإدارة تواجه ظروفاً صعبة في التوصل إلى لاعب جاهز للعب المباريات الست المتبقية حتى نهاية الموسم، وكانت إصابة جارديل في التدريبات قبل مباراة شباب الأهلي مؤثرة، خاصة أن المدرب أيمن الرمادي يعتمد عليه أساسياً في المباريات، منذ انضمامه إلى الفريق خلال «الانتقالات الشتوية».

وسبق جارديل في قائمة المصابين بأندية الدوري زميله في الفريق حسن زهران، وخالد العطاس «بني ياس»، وماجد سرور «الشارقة» والأوزبكي عزيز جانييف «شباب الأهلي»، وسبقهم البرازيلي جوناثان «الشارقة»، ومبوكو «الوحدة»، ومحمد إسماعيل الجنيبي «الظفرة».

وشارك لاعب الوسط البرازيلي في 629 دقيقة خلال 7 مباريات مع «البرتقالي» وسجل 3 أهداف، آخرها أمام الوحدة في «الجولة 18» من ضربة جزاء.