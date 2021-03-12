رسمياً.. الإمارات تستضيف مباريات المجموعة السابعة لتصفيات المونديال

دبي (الاتحاد)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً الإمارات لاستضافة المباريات المتبقية للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022، ونهائيات كأس آسيا 2023، لحساب المجموعة السابعة التي تضم منتخبات الإمارات، وفيتنام، وتايلاند، وماليزيا وإندونيسيا.

وتقام المباريات بنظام التجمع في دبي، من 3 إلى 15 يونيو المقبل، وذلك في ستاد زعبيل بنادي الوصل، وستاد آل مكتوم بنادي النصر.

وتفوق الملف الذي قدمه اتحاد كرة القدم على بقية الملفات، حيث لبى كل الشروط والمعايير التي حددها الاتحاد الآسيوي، من ملاعب مباريات وتدريب، ومواصلات ومقر إقامة بعثات المنتخبات والحكام والمنظمين وغيرهم، إلى جانب بروتوكول صحي عالي الجودة يضمن سلامة الجميع.

كما مثل التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة، إضافة كبيرة جداً للملف، خاصة فيما يتعلق بإجراءات السفر والوصول إلى مطار دبي الدولي، والإجراءات المتعلقة بنظام الفحوص الطبية وغيرها، إلى جانب وجود فرق عمل متخصصة ستعمل على مدار الساعة لتوفير كل احتياجات المنتخبات.

ويلعب منتخبنا أولى مبارياته أمام ماليزيا 3 يونيو، ويواجه تايلاند 7 يونيو، وإندونيسيا 11 يونيو، فيما يواجه فيتنام في ختام التصفيات يوم 15 يونيو.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، أن استضافة الدولة للمباريات المتبقية من المجموعة السابعة المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وآسيا 2023، دليل ثقة الاتحاد الآسيوي بالبنى التحتية المتوافرة في الدولة، وبقدرات العناصر الإماراتية التي تملك خبرات واسعة، في مجال تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى، مشيراً إلى أن منح الاتحاد القاري حق استضافة مباريات المجموعة للإمارات، جاء لأسباب منطقية في زمن الجائحة، حيث نجحت دولتنا نجاحاً منقطع النظير في التعامل مع هذه الأزمة الصحية العالمية، من خلال توفير بيئة آمنة للجميع، بدءاً من التوعية والوقاية إلى توفير اللقاحات وبالكميات المطلوبة، مشيداً بجهود القيادة الرشيدة التي حرصت منذ البداية على حماية كل من يقيم على هذه الأرض الطبية.

وأثنى الشيخ راشد بن حميد النعمي على الدور الكبير الذي قامت به الجهات المختصة والجهات الصحية، حيث كان لهذه الجهود العظيمة بالغ الأثر في حماية المجتمع والزوار، مشيراً إلى أن جميع الفرق والمنتخبات التي أقامت معسكراتها في الدولة، خلال الفترة الماضية مارست تدريباتها، وخاضت مبارياتها بأمان تام بسبب الإجراءات الاحترازية الفعالة.

وأعرب ‬رئيس ‬الاتحاد ‬عن ‬ترحيبه ‬بجميع ‬منتخبات ‬المجموعة، ‬مؤكداً ‬أن ‬المجتمع ‬الإماراتي ‬والمقيمين ‬سيرحبون ‬بكل ‬الوفود، ‬منوهاً ‬إلى ‬أن ‬جميع ‬المنتخبات ‬ستحظى ‬برعاية ‬كريمة ‬في ‬الإمارات، ‬وستتوفر ‬لها ‬كل ‬مستلزمات ‬التدريب ‬الجيد ‬في ‬ملاعب ‬الدولة ‬المتطورة، ‬فضلاً ‬عن ‬مقار ‬الإقامة ‬والمواصلات ‬والاتصالات ‬والخدمات ‬الطبية ‬المتقدمة، ‬وغيرها ‬من ‬الأمور، ‬متمنياً ‬للمنتخبات ‬الآسيوية ‬طيب ‬الإقامة ‬في «‬دار ‬زايد».

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، إن استضافة الدولة لما تبقى من مباريات المجموعة السابعة، التي تضم منتخبات الإمارات وفيتنام وتايلاند وماليزيا وإندونيسيا فرصة طيبة لمنتخبنا الوطني لإثبات حضوره في هذه المنافسة، وتحقيق النتائج الإيجابية التي تمنحه بطاقة العبور إلى المرحلة التالية من التصفيات.