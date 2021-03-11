ميلان ينتزع «التعادل القاتل» أمام مانشستر يونايتد في «يوروبا ليج»

مانشستر (د ب أ)

اقترب ميلان الإيطالي من التأهل إلى دور الثمانية، لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما انتزع تعادلاً ثميناً بطعم الفوز 1-1 من ملعب مضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي اليوم «الخميس»، في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة القارية.

عجز كلا الفريقين عن هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي تقاسمه الفريقان من حيث السيطرة، لينتهي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، بادر مانشستر يونايتد بالتسجيل عبر لاعبه الشاب أماد دياللو في الدقيقة 50، لكن ميلان أحرز هدف التعادل عن طريق سيمون كايير في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

وأصبح يكفي ميلان التعادل السلبي في لقاء الإياب الذي سيقام بملعبه «سان سيرو» الأسبوع المقبل، من أجل التأهل للدور القادم، فيما يتعين على مانشستر يونايتد الفوز أو التعادل الإيجابي بنتيجة تفوق 1-1 لتفادي خطر الخروج المبكر من البطولة.

وبات أياكس أمستردام الهولندي على مشارف التأهل لدور الثمانية، عقب فوزه الكبير 3 - صفر على ضيفه يونج بويز السويسري.

جاءت جميع أهداف المباراة في الشوط الثاني، حيث افتتح دافي كلاسين التسجيل لأياكس في الدقيقة 62، فيما أضاف زميلاه دوشان تاديتش وبريان بروبري الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 82 والثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

ووضع فياريال الإسباني قدماً في دور الثمانية، وذلك بعد فوزه على مضيفه دينامو كييف الأوكراني 2- صفر، وتقدم فياريال عن طريق باو توريس في الدقيقة 30، قبل أن يسجل راؤول ألبيول الهدف الثاني في الدقيقة 52.



