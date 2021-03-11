«أبوظبي الدولية» لمحترفي الجو جيتسو تنطلق بـ «الحزام الأزرق»

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق اليوم بطولة أبوظبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو، وهي أحدث بطولات الاتحاد التي ينظمها في صالة جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، باستخدام تصنيف رابطة أبوظبي للمحترفين الدولية.

ويؤكد فهد علي الشامسي، أمين عام اتحاد الجو جيتسو أن البطولة تأتي لتلبي طموحات اللاعبين للعودة إلى البساط، وخوض منافسات تجمعهم مع نخبة رياضيي العالم الذين يتنافسون في أبوظبي على مدى يومين، كما يسهم التوقيت المثالي لها في مساعدة اللاعبين على تكثيف الاستعدادات، لخوض نزالات البطولة الأكبر والأضخم في أجندة رياضة الجو جيتسو العالمية، والتي تعود بنسختها الثانية عشرة، وهي بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو التي تقام من 6 إلى 9 أبريل.

وقال: لطالما كانت العاصمة أبوظبي وجو جيتسو أرينا موقع جذب لأهم اللاعبين محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يجدون فرصاً نادرة لخوض النزالات والاحتكاك مع مخضرمين ومتمرسين في ميادين الجو جيتسو، وفكرة البطولة ترتبط بالأهداف الإستراتيجية للاتحاد الرامية إلى تحقيق ريادة الدولة، على صعيد المشهد العالمي لهذه الرياضة، واستقطاب اللاعبين المحترفين، كما تسهم البطولة في رفع التصنيف المحلي والدولي للمشاركين، وبالتالي، الارتقاء بمسيرتهم الاحترافية إلى أبعاد جديدة.

وأشار إلى أن النسخة الأولى من البطولة بالتعاون مع رابطة أبوظبي للمحترفين تمهد الطريق أمام الوصول إلى بطولة نموذجية في الأعوام القليلة المقبلة، وتحجز لها حيزاً مهماً، ضمن أجندة بطولات الاتحاد التي تستحوذ على اللاعبين من داخل الدولة وخارجها.

ويتنافس حاملو الحزام الأزرق اليوم، بينما تنطلق منافسات حاملي الأحزمة البنفسجي والبني والأسود في اليوم التالي، وتدخل البطولة ضمن التصنيف السنوي المعتمد في رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو حيث تمنح للفائز بها 600 نقطة تصنيفية عن كُل فئة.