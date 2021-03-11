جراحة في ركبة فيدال

ميلانو (رويترز)

أعلن الإنتر متصدر دوري الدرجة الأولى الإيطالي، أن لاعب الوسط أرتورو فيدال سيغيب عن اللعب، للخضوع لجراحة في الركبة اليوم.

ويعالج اللاعب التشيلي من غضروف الركبة اليسرى، عبر جراحة بالمنظار في روزانو جنوب ميلانو.

وعانى فيدال «33 عاماً» عدة إصابات هذا الموسم، وتقلصت مشاركاته في الأشهر الأخيرة، ما أعاد الحياة لكريستيان إريكسن.

ويحل الإنتر ضيفاً على تورينو المهدد بالهبوط بعد غد، ويبدو في طريقه لتحقيق انتصاره الثامن على التوالي في الدوري، والاقتراب من لقبه الأول في المسابقة خلال 11 عاماً.