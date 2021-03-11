الهلال يقفز إلى صدارة الدوري السعودي بـ «رباعية»

الرياض (د ب أ)

قفز الهلال لصدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم «دوري المحترفين السعودي»، بفوزه على مضيفه الوحدة 4-2، اليوم «الخميس»، ضمن منافسات المرحلة 23 من المسابقة.

ورفع الهلال رصيده إلى 45 نقطة، في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن الشباب صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما تجمد رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم الوحدة عن طريق يوسوفو نياكاتي في الدقيقة 15، قبل أن يسجل الفرنسي بافتيمبي جوميز هدف التعادل للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة.35

وسجل لوسيانو فيتو الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 36، قبل أن يعود نياكاتي ويدرك التعادل للوحدة في الدقيقة 40، وتكفل جوميز بتسجيل الهدفين الثالث والرابع للهلال في الدقيقتين 55 و77.